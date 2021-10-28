Основатель Glencore счел непродуманным план ускоренного отказа от угля

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ускоренный отказ от угля в рамках стратегии энергоперехода не был грамотно спланирован, одного лозунга о достижении нулевых выбросов мало - нужно обеспечивать мировую экономику энергоресурсами, заявил на Евразийском экономическом форуме основатель сырьевого трейдера Glencore Айвен Глазенберг.

"Если не добывать уголь, будут меняться цены (на энергоресурсы - ИФ), потому что не было правильного планирования, не было сказано, чем его заменят, - сказал он. - Если мы продвигаем ВИЭ, надо тщательно планировать, чем заменим (уголь как источник энергии - ИФ). Надо понять, как будем достигать целей".

Бизнесмен отметил, что в условиях дефицита энергоресурсов и роста цен на них реализация производственных проектов в Европе становится нерентабельной, люди теряют рабочие места.

"Это не игрушки, надо тщательно все планировать. Мы не можем оставить мир без поставок энергоносителей. Недостаточно говорить только, что мы хотим достичь нулевых выбросов", - сказал Глазенберг.

Glencore - крупнейший игрок на мировом угольном рынке. В 2020 году предприятия компании в Австралии, Колумбии и ЮАР добыли 106 млн тонн угля, еще 67 млн т Glencore реализовал как трейдер.