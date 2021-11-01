ЦБ повысил прогноз по росту наличных в обращении и снизил прогноз профицита ликвидности

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец 2021 года на 0,3 трлн рублей, а также сузил его диапазон до 0,6-1,0 трлн рублей против 0,8-1,4 трлн рублей профицита ранее, следует из доклада о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном Банком России.

"Это изменение связано с повышением прогноза увеличения объема наличных денег в обращении в 2021 году. Ожидается, что постепенный возврат в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в 2020 году, в период пандемии, сместится на 2022-2023 годы. При этом рост их объема в обращении в 2021 году составит 0,6-0,7 трлн рублей", - говорится в докладе.

Объем наличных денег за 2020 год увеличился на 2,8 трлн рублей, или на 26%, до 13,4 трлн рублей.

Июльский прогноз ЦБ предполагал увеличение объема наличных денег в обращении в 2021 году в размере от нуля до 0,2 трлн рублей.