Фондовые рынки Европы завершили ростом торги в понедельник

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили первые торги ноября положительной динамикой основных индексов.

В центре внимания на этой неделе находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Также трейдеры продолжают анализировать отчеты компаний за третий квартал.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,71% и составил 478,87 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 0,75%, французский САС 40 - на 0,92%, британский FTSE 100 - на 0,71%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 увеличились соответственно на 1,23% и 1,38%.

Розничные продажи в Германии в сентябре неожиданно упали на 2,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,6%.

В августе показатель поднялся на 1,2% по сравнению с ранее объявленным ростом на 1,1%.

Реализация товаров, не относящихся к продуктам питания, упала на 5,1%. Онлайн торговля сократилась на 2%. В то же время продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 0,9%.

По сравнению с сентябрем 2020 года розничные продажи в позапрошлом месяце сократились на 0,9%. Месяцем ранее показатель увеличился на 0,4%. Тем не менее, по сравнению с докризисным февралем 2020 года показатель вырос на 3,7%.

Акции британского банка Barclays PLC снизились на 0,7%. СЕО банка Джес Стейли согласился уйти в отставку и намерен оспорить предварительные заключения управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) о связях между ним и Джеффри Эпштейном, обвиняемым в преступлениях сексуального характера.

Котировки бумаг ирландской авиакомпании Ryanair выросли на 1,2%. Крупнейшая в Европе авиакомпания-дискаунтер в первом полугодии 2022 финансового года сократила чистый убыток более чем на 88%.

Акции TP Group PLC, работающей в сфере консалтинга, цифровых решений и инжиниринговых услуг, подешевели на 7,4%. Главный исполнительный директор компании Дэвид Линдси уведомил руководство о намерении уйти в отставку, говорится в сообщении компании. Кроме того, TP Group сообщила о назначении Мартина Ретклиффа на должность исполнительного председателя совета директоров, решение вступает в силу немедленно.

В лидеры роста среди компонентов индекса Stoxx 600 вышли бумаги норвежской энергетической компании NEL ASA, которые подорожали на 7,9%.

Лидерами падения стали акции датской ювелирной сети Pandora A/S, которые снизились на 5,8%.