РФ за 10 месяцев увеличила экспорт продукции АПК на 19% до $27,4 млрд

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия за 10 месяцев этого года экспортировала продукции АПК на $27,352 млрд, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая отрасль. С начала года поставки масложировой продукции выросли на 47%, до $5,454 млрд. Основной объем экспорта приходится на зерновые – их поставлено на $8,19 млрд (рост на 9%).

Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ увеличился на 21%, до $5,241 млрд, мясной и молочной продукции – на 30%, до $1,195 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 10%, до $3,646 млрд. Поставки прочей продукции повысились на 12%, до $3,626 млрд.

Самым крупным покупателем остается ЕС. Поставки в европейские страны выросли на 38%, до $3,604 млрд. Доля ЕС в экспорте составила 13,2%. Турция (доля 11,9%) импортировала продукции на $3,25 млрд, что на 33% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В пятерку крупнейших импортеров также входят Китай (10,5%), Южная Корея (7,1%) и Казахстан (5,9%). Экспорт продукции АПК из РФ в Китай с начала года снизился на 10%, до $2,868 млрд. Поставки в Южную Корею увеличились на 45%, до $1,943 млрд, в Казахстан – на 22%, до $1,615 млрд.

Крупнейшими покупателями российского зерна остаются Турция и Египет (на $1,805 млрд и $1,111 млрд соответственно). Основными импортерами масложировой продукции являются Турция ($943 млн) и Китай ($789 млн). Основной статьей экспорта в Южную Корею и ЕС является рыба ($1,711 млрд и $1,393 млрд соответственно).

В 2020 году РФ экспортировала продукции АПК на $30,5 млрд против $25,6 млрд в 2019 году.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт составит $34-35 млрд. Рубеж 2030 года определен в $47,1 млрд.