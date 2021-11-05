Рынки акций Европы выросли на итогах заседаний ФРС и Банка Англии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций завершили торги в четверг ростом основных индексов, трейдеры оценивали итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг поднялся на 0,41% и составил 483,21 пункта.

Германский индекс DAX завершил торги повышением на 0,44%, британский FTSE 100 вырос на 0,43%, французский САС 40 - на 0,53%, итальянский FTSE MIB - также на 0,53%, испанский IBEX 35 - на 0,10%.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 2-3 ноября. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

Банк Англии по итогам ноябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, но намекнул на намерение повысить ее в скором времени. Решение стало неожиданностью для многих инвесторов, которые ожидали, что британский ЦБ станет первым из крупнейших центробанков, который решится повысить ставку, пишет CNBC.

Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов, говорится в заявлении MPC. За эту инициативу проголосовали шесть из девяти членов комитета.

Опубликованные в четверг данные министерства экономики Германии указали, что объем заказов промышленных предприятий в стране в сентябре вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали роста на 2%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в августе показатель упал на 8,8%, а не на 7,7%, как сообщалось ранее.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в октябре 2021 года опустился до 54,2 пункта по сравнению с 56,2 пункта в сентябре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные указывали на значение в 54,3 пункта. Аналитики в среднем ожидали значение на уровне 54,3 пункта, согласно Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в октябре был пересмотрен до 54,6 пункта с предварительных 54,7 пункта. Это самый медленный темп роста активности в секторе с апреля. Месяцем ранее значение индикатора составляло 56,4 пункта. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя с предварительного значения.

Акции Credit Suisse Group AG подешевели на 4,8%. Швейцарский банк сократил чистую прибыль в третьем квартале до 434 млн швейцарских франков ($475,66 млн) по сравнению с 546 млн годом ранее, однако показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предоставленный самим банком, на уровне 308 млн франков. Выручка выросла на 5%, до 5,44 млрд франков при прогнозе в 5,09 млрд франков.

Бумаги Deutsche Post AG выросли на 3%. Германская почтово-логистическая компания подтвердила предварительные финансовые результаты за третий квартал, сообщив о росте прибыли до налоговых и процентных выплат (EBIT) на 29%, до 1,8 млрд евро, выручки - на 24%, до 20 млрд евро. Компания также улучшила годовой прогноз операционной прибыли - до более 7,7 млрд евро с ранее ожидавшихся более 7 млрд евро.

Цена акций ING Groep NV уменьшилась на 0,5%, хотя нидерландский финансовый конгломерат существенно увеличил чистую прибыль в третьем квартале текущего года - до 1,37 млрд евро с 788 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Акции Societe Generale SA выросли на 1%. Французский банк увеличил чистую прибыль и выручку существеннее ожиданий аналитиков и сообщил о смене финансового директора.