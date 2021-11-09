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Международные резервы РФ в октябре увеличились на 1,6% до $624,2 млрд

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в октябре 2021 года увеличился на $10,115 млрд, или на 1,6%, до нового абсолютного максимума $624,237 млрд с $614,122 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Рост резервов произошел в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также увеличения рыночных цен на золото.

Стоимость монетарного золота в резервах за месяц увеличилась на $4,201 млрд, или на 3,3%, до $132,859 млрд, его доля в резервах выросла до 21,3% с 20,9%.

В январе-сентябре 2021 года резервы увеличились на $28,463 млрд, или на 4,8%, с $595,774 млрд на 1 января.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ

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