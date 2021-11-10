Бывший топ-менеджер "Лаборатории Каперского" Моисеев стал замгендиректора "Газпром-медиа"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бывший коммерческий директор "Лаборатории Касперского" Александр Моисеев назначен заместителем гендиректора холдинга "Газпром-медиа", где будет отвечать за развитие цифрового направления, сообщает пресс-служба ГПМ.

Назначение вступило в силу сегодня, 10 ноября, уточняется в сообщении.

До своего назначения Моисеев занимал позицию советника гендиректора холдинга Александра Жарова.

Моисеев окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им.Ломоносова в 2002 году, с 2001 года работал в различных телекоммуникационных и высокотехнологичных компаниях. С 2013 по 2021 год работал в АО "Лаборатория Касперского" и занимал должность заместителя коммерческого директора по бизнес-операциям, и позднее позицию коммерческого директора, говорится в сообщении.