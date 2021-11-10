Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Бывший топ-менеджер "Лаборатории Каперского" Моисеев стал замгендиректора "Газпром-медиа"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бывший коммерческий директор "Лаборатории Касперского" Александр Моисеев назначен заместителем гендиректора холдинга "Газпром-медиа", где будет отвечать за развитие цифрового направления, сообщает пресс-служба ГПМ.

Назначение вступило в силу сегодня, 10 ноября, уточняется в сообщении.

До своего назначения Моисеев занимал позицию советника гендиректора холдинга Александра Жарова.

Моисеев окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им.Ломоносова в 2002 году, с 2001 года работал в различных телекоммуникационных и высокотехнологичных компаниях. С 2013 по 2021 год работал в АО "Лаборатория Касперского" и занимал должность заместителя коммерческого директора по бизнес-операциям, и позднее позицию коммерческого директора, говорится в сообщении.

Газпром-медиа

Новости

"Газпром" заказал на среду максимальный по договору объем украинского транзита

Минфин предложил доверять аудит отчетности "стратегов" иностранцам с согласия ФСБ

ФАС разрешит МГТС повысить тарифы для населения на 5,1%

Россия вернула Америке ее уран. Обобщение

Россия вернула Америке ее уран. Обобщение

Греф сообщил об активном поиске покупателя на украинскую "дочку" Сбербанка

Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

"Сбер" пока не планирует приобретения в e-commerce и будет инвестировать в инфраструктуру

"Сбер" пока не планирует приобретения в e-commerce и будет инвестировать в инфраструктуру

"Аэрофлот" выступил против требования о QR-коде при покупке авиабилета

ЕК ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России

"Газпром" объявил о начале выполнения плана закачки газа в пять ПХГ в Европе

"Газпром" объявил о начале выполнения плана закачки газа в пять ПХГ в Европе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });