Фондовые рынки Западной Европы выросли по итогам торгов в среду

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы умеренно выросли по итогам торгов в среду.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2% и составил 483,76 пункта.

Германский индикатор DAX и французский САС 40 прибавили по 0,2% и 0,03% соответственно. Британский FTSE 100 поднялся на 0,9%, испанский IBEX и итальянский FTSE MIB выросли на 0,7% и 0,4% соответственно.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 4,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в помесячном выражении составила 0,5%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены на энергоносители в Германии в прошлом месяце увеличились на 18,6% в годовом выражении, стоимость продуктов питания повысилась на 4,4%. Услуги в Германии в октябре подорожали на 2,4%.

Акции германского производителя спортивных товаров Adidas вышли в лидеры падения, потеряв 3,7%. Рост выручки компании в третьем квартале замедлился до 3,4% по сравнению со скачком на 51,5% в предыдущем квартале. Adidas сообщила о негативном влиянии на показатель таких факторов, как срывы в поставках и ухудшение ситуации с продажами в Китае.

Вслед за негативной динамикой Adidas последовали бумаги другого европейского представителя сектора - Puma SE, которые упали в цене на 0,9%.

Котировки акций одного из крупнейших в Европе производителей полупроводников, германской Infineon Technologies AG, подешевели на 1,2%, хотя в ходе торгов они демонстрировали рост после публикации отчетности. Компания по итогам четвертого финквартала увеличила чистую прибыль в 4 раза на фоне высокого спроса на полупроводники. Показатель превзошел ожидания экспертов.

Бумаги второго по величине банка Франции Credit Agricole SA потеряли в цене 1,9%, несмотря на то, что банк в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 44% за счет роста количества страховок, уверенного увеличения числа кредитов, а также роста в сегменте коммерческого банкинга на фоне нормализации рыночных условий.

Стоимость британского ритейлера Marks & Spencer выросла на 16,5% после публикации отчетности. Сеть универмагов в первом полугодии 2022 фингода вышла на прибыльный уровень по показателю доналоговой прибыли и улучшила прогноз на год. Компания, тем не менее, предупредила о давлении неудовлетворительной ситуации на рынке труда и проблем с поставками на издержки.

Финпоказатели за третий квартал германской страховой компании Allianz превзошли ожидания аналитиков, опрошенных самой компанией. Allianz рассчитывает по итогам года достичь результатов в верхней границе прогноза. Бумаги страховщика подорожали почти на 1%.

Акции шведской сети магазинов розничной торговли ICA Gruppen подорожали на 11% на сообщении о получении предложения о покупке, в рамках которого компания оценена в 107,4 млрд шведских крон ($12,5 млрд).

Капитализация германской энергетической компании Siemens Energy выросла на 2,4%. Siemens в четвертом финкартале сократила чистый убыток на фоне роста выручки.

Акции конкурента Siemens - E.ON - поднялись на 1% после публикации результатов, показавших рост чистой прибыли и выручки в третьем квартале. E.ON подтвердила прогноз на год.