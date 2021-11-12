Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики.

В центре внимания трейдеров оставались опубликованные днем ранее статданные, которые указали на существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце.

Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

"Инфляция остается устойчиво высокой на удивление многих, кто ждал более быстрого возвращения цен к норме", - отметил старший рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик, которого цитирует CNBC.

"Правда заключается в том, что нельзя закрыть экономику объемом $20 трлн и не ощутить препятствий в процессе ее открытия, но мы надеемся, что проблемы с цепями поставок разрешатся в ближайшие месяцы, и инфляция стабилизируется", - сказал он.

Котировки акций Tesla Inc. снизились на 0,4%. Глава Tesla Илон Маск на этой неделе продал акции компании на общую сумму порядка $5 млрд. В понедельник он реализовал опционы на покупку более 2 млн акций Tesla, полученных им в качестве вознаграждения, на общую сумму $2,5 млрд. Его расходы, связанные с реализацией опционов, составили порядка $13,4 млн.

Акции Lordstown Motors Corp. подорожали на 23,2% после подъема более чем на 20% на дополнительных торгах в среду. Производитель электромобилей заключил сделку по продаже своего завода компании Foxconn за $230 млн.

Бумаги Twitter Inc. снизились на 0,7%. Компания создает команду, которая займется разработкой стратегии для будущего использования криптовалют и блокчейн-технологии в целом в рамках социальной сети.

Цена бумаг Walt Disney Co. уменьшилась на 7,1%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа зафиксировала более слабые, чем ожидалось, показатели прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале, а также отметила существенное замедление темпов роста числа подписчиков ее стримингового сервиса Disney+.

Акции Beyond Meat подешевели на 13,3%. Американский производитель растительных заменителей мяса увеличил чистый убыток в 2,8 раза, при этом выручка оказалась хуже прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 158,71 пункта (0,44%) и составил 35921,23 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 2,56 пункта (0,06%) - до 4649,27 пункта.

Nasdaq Composite набрал 81,58 пункта (0,52%) и составил 15704,28 пункта.