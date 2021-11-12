"Газпром" допустил, что поставки через Украину будут больше предусмотренных договором

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2021 году транспортирует через Украину больше предусмотренных долгосрочным договором 40 млрд куб. м, уверен председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Если до конца года "Газпром" будет прокачивать через Украину столько же, сколько на последнюю отчетную дату (110 млн куб. м за 10 ноября), то до конца года поставки через Украину составят около 42 млрд куб. м.

"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе – через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано – сделано", - приводит компания его цитату.

Как сообщалось, с 9 ноября "Газпром" увеличил физическую поставку газа в Европу для закачки газа в ПХГ ЕС. В том числе до максимума по долгосрочному контракту увеличено текущее использование транзитных мощностей Украины, Польши – до уровня месячного бронирования.

В понедельник на платформах бронирования пройдут аукционы на свободные газотранспортные мощности (в том числе Украины и Польши) на декабрь.