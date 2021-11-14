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Россия в 2022 году выделит из ФНБ 79 млрд руб. на поддержку лизинга авиатехники

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - РФ в 2022 году выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на программу поддержки льготного лизинга авиатехники 79 млрд рублей, в 2023-2024 годах - по 100 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Правительство сейчас с Минэком отрабатывает принцип, по которому общий лимит и общие правила будут утверждены Минфином, Минпромом, Минэком, - сказал Мантуров журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2021. - А потом каждый отдельный пул, состоящий из авиационной компании, лизинговой компании, банка и производителя, будет заходить и защищать отдельный свой подпроект".

Речь идет о программе поддержки лизинга гражданских воздушных судов российского производства до 2030 года, которая обсуждалась на июльском совещании под руководством президента Владимира Путина. Как заявлял ранее Мантуров, в ближайшие три года РФ направит на программу из ФНБ более 200 млрд руб. под 1,5% годовых.

Позднее сообщалось, что вице-премьер Юрий Борисов утвердил государственный заказ авиатехники с софинансированием из ФНБ: как уточнялось, всего в 2022-2024 гг. из фонда будет выделено 279 млрд руб. В "Ростехе", который объединяет предприятия авиапрома, "Интерфаксу" говорили, что к 2030 году планируется поставить на рынок с использованием господдержки более 450 самолетов и 460 вертолетов.

Также сообщалось, что на средства ФНБ придется 60% необходимого финансирования программы, еще 40% должны составить внебюджетные источники.

Финансовый партнер будет выбран в ходе конкурентного отбора. "Традиционно есть сложившийся пул: это около пяти банков, в основном, с государственным участием: Сбербанк, ВТБ, имеющие свои лизинговые структуры, ГТЛК, ПСБ", - сказал Мантуров. "ГТЛК, соответственно, со своим мощным аппаратом государственного финансирования. Безусловно, они сейчас хотят забрать большую часть", - отметил министр.

Отвечая на вопрос, предполагаются ли госгарантии под кредиты банков в рамках программы, Мантуров сказал: "Нет. Это спорный вопрос, мы считаем, что государство уже предоставило преференцию в виде 1,5% привлечения основных средств из ФНБ, поэтому этого достаточно".

ФНБ России

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