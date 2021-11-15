Алекперов усомнился, что нефть в ближайшее время подорожает до $100 за баррель

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сомневается в том, что цена на нефть в ближайшее время достигнет $100 за баррель.

Такое мнение Алекперов выразил на конференции ADIPEC. При этом он не исключил, что "это может быть краткосрочное изменение".

"Сегодня энергетические компании обладают уникальным добывающим и финансовым потенциалом, который должен быть использован для удовлетворения в потреблении нашей продукции", - пояснил президент НК.

"Страны ОПЕК+ обладают уникальной возможностью реагировать на то, что происходит на рынке", - добавил он.

"В 2022 году мы не должны допустить резкого всплеска цены на нефть и на газ, мы должны работать над тем, чтобы удовлетворить рынок", - сказал Алекперов.