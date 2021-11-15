Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Алекперов усомнился, что нефть в ближайшее время подорожает до $100 за баррель

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сомневается в том, что цена на нефть в ближайшее время достигнет $100 за баррель.

Такое мнение Алекперов выразил на конференции ADIPEC. При этом он не исключил, что "это может быть краткосрочное изменение".

"Сегодня энергетические компании обладают уникальным добывающим и финансовым потенциалом, который должен быть использован для удовлетворения в потреблении нашей продукции", - пояснил президент НК.

"Страны ОПЕК+ обладают уникальной возможностью реагировать на то, что происходит на рынке", - добавил он.

"В 2022 году мы не должны допустить резкого всплеска цены на нефть и на газ, мы должны работать над тем, чтобы удовлетворить рынок", - сказал Алекперов.

Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ

Новости

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не продает газ на своей площадке

ЦБ повторил сигнал о возможности скорого повышения ставки

Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры

Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ

Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк в 2022 г.

Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк в 2022 г.

Акции Tesla пережили худшую неделю с марта 2020 г. на фоне продажи бумаг Маском

Рубль утром умеренно укрепляется к доллару и слегка к евро

Гнев, торг, депрессия, принятие - стадии конференции ООН по климату. Обобщение

Гнев, торг, депрессия, принятие - стадии конференции ООН по климату. Обобщение
Пандемия коронавируса

Сфера услуг и развлечений ждет убытки после введения QR-кодов на федеральном уровне

Сфера услуг и развлечений ждет убытки после введения QR-кодов на федеральном уровне

Сбер продаст обратно ГПБ 36% "МФ Технологии", контролирующей 57% VK

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });