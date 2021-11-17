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ВТБ откроет Воронежу кредитные линии на 1 млрд рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Воронежа привлечет в банке ВТБ две возобновляемые кредитные линии с общим лимитом 1 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Банк предоставит региону две линии по 500 млн рублей сроком 365 дней каждая.

ВТБ стал единственным участником соответствующих тендеров. С ним будут заключены госконтракты по начальной (максимальной) цене, которая составляла 42,515 млн рублей.

За счет этих кредитов мэрия рассчитывает покрыть дефицит городского бюджета, а также погасить долги. Ранее пресс-служба мэрии заверяла, что "привлечение кредитных линий не повлечет за собой увеличения объема муниципального долга".

Доходы городского бюджета в 2021 году предусмотрены в размере 22,4 млрд рублей, расходы - 23,1 млрд рублей, дефицит - 680,5 млн рублей, или 2,9% расходов.

Согласно информации на сайте управления финансово-бюджетной политики администрации Воронежа, долг городского округа на 1 ноября текущего года составляет 1 млрд 484,2 млн рублей.

ВТБ по итогам третьего квартала 2021 года занимает 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Воронеж ВТБ

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