В ВТБ заявили, что ужесточение ДКП приведет к сужению маржи в 2022 году

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ приведет к сужению маржи в следующем году и скажется на прибыльности банков, которые в лучшем случае смогут повторить рекорд 2021 года, считает член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ЦБ РФ ожидает, что в 2021 году банки заработают рекордные 2,5 трлн рублей.

"По нашему мнению, лучшее, что может случиться с банковским сектором в 2022 году - это повторение рекордной прибыли 2021 года. Самым важным фактором мы выделяем фактор процентных ставок. Чем больше на балансах банков розницы и среднего и малого бизнеса, тем меньше шансов у этих банков переложить повышение ставки на клиентов в силу разных причин, в силу особенности сегментов, продуктов, длины продуктов на активной стороне, по сути, процентного гэпа между пассивами и активами", - заявил Пьянов в ходе конференции агентства S&P.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта на фоне ускорившейся инфляции.

По словам Пьянова, нужно понимать, что в течение всего 2022 года будут действовать сравнительно высокие процентные ставки. "Обычно высокие ставки для банков позитивны, но в краткосрочном периоде конкретная особенность 2022 года (это - ИФ), скорее всего, наличие инверсивной кривой, когда длинный конец кривой процентных ставок оказывается ниже короткой в силу ожидаемой инфляции. Эта инверсивная кривая приведет к сужению маржинальности - тем сильнее, чем больше розницы и СМБ у банка", - сказал Пьянов.

Заработать в розничном сегменте кредитования столько же, сколько в 2021 году, точно не удастся из-за эффекта ставок, полагает Пьянов.

"Резервы будут низкие, темпы роста пусть и меньше, но все равно двузначные. Но процентные ставки, с нашей точки зрения, будут ограничивать рост прибыли и негативно влиять преимущественно на монолайнеры и банки с высокой долей розницы. Это приведет в лучшем случае к повторению рекорда по прибыльности 2021 года всего банковского сектора и повторению индивидуальных рекордов отдельных банков", - отметил он.

С мнением, что процентным риск станет ключевым для банков в 2022 году, согласен глава Московского кредитного банка (МКБ) Владимир Чубарь. "Наш анализ примерно такой же. Во-первых, ключевой риск следующего года, согласен, не кредитный, а риск процентных ставок. Те игроки, кто наиболее активно занимался розничным финансированием или финансированием тех клиентов, кто также не приемлет плавающие ставки, будут в чуть более ущербном положении", - указал он.

"По поводу глобального прогноза по прибыльности, я скорее здесь в пессимистическом положении нахожусь. Я думаю, что такой цифры, которую мы планируем на текущий год (я имею в виду, по всему банковскому сектору), мы вряд ли достигнем. Поскольку все-таки определенные шоки закладывались в пандемийном году, основным фактором высокой прибыльности текущего года является достаточно низкая стоимость риска", - отметил Чубарь.

"Если говорить про доходы банковского сектора, то, действительно, существенную роль будет играть процентный риск, о котором мы тоже часто говорим. И вот он реализовался, пока опять же в цифрах мы этого не видим, прибыль высокая, но можно ожидать, что в следующем году, наверное, процентный риск будет более чувствительным для банков", - заявила в свою очередь директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.