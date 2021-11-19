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Акционеры TCS Group одобрили потенциальное увеличение капитала

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры TCS Group на годовом собрании решили предоставить совету директоров полномочия по возможному увеличению уставного капитала.

"Совет директоров получил полномочия на выпуск и размещение акций", - отмечается в сообщении TCS.

Совет также получил полномочия на выкуп акций класса А или глобальных депозитарных расписок (до 10% уставного капитала).

Ранее CEO TCS Оливер Хьюз сообщил, что на годовом собрании TCS Group будет рассмотрен вопрос о передаче полномочий совету директоров по увеличению акционерного капитала группы и выпуску дополнительных акций.

"Если полномочия по выпуску до 5% акций в течение трех лет будут использованы, данные средства группа сможет задействовать для привлечения новых клиентов и роста бизнеса в России, а также реализации планов по международному развитию", - объяснил он тогда.

Предполагалось, что совет директоров получит право выпускать новые акции группы в объеме до 1,5% ежегодно для их использования в программе мотивации ключевых сотрудников и менеджеров компании. Ранее TCS для фондирования этой программы регулярно выкупала акции с рынка.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

TCS Group Оливер Хьюз Олег Тиньков

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