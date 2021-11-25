Глава "ЛУКОЙЛа" спрогнозировал, что нефть будет востребована еще долго

Компания снижает углеродный след, но наращивает добычу

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" работает над снижением углеродного следа от своей деятельности, но при этом наращивает добычу, так как нефть, по мнению руководства компании, еще долго будет востребована.

"В течение 30 лет мы постоянно развивались: начинали проекты в новых для себя отраслях - таких, как нефтегазохимия и "зеленая" генерация. И эта способность к адаптации поможет нам сохранить лидерство в энергетике будущего", - заявил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в обращении к коллективу общества и жителям регионов присутствия компании в честь 30-летия НК.

"Мы определили свою миссию на ближайшие десятилетия: ответственный производитель углеводородов. Нефть еще долго будет востребована. Наша компания сокращает углеродный след от деятельности, проводит декарбонизацию, но наращивает производство", - добавил он.