РФ за последние пять лет увеличила производство свинины на 39%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Производство свинины в РФ за последние пять лет (с 2016 по 2020 гг.) увеличилось на 39%, или на 1,5 млн тонн. Об этом сообщает Минсельхоз по итогам совещания Национального союза свиноводов, в котором принял участие первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Основной прирост обеспечивает промышленный сектор, доля которого в прошлом году составила 88%.

"При этом в первом и втором кварталах текущего года динамика несколько снизилась по сравнению с прошлогодним показателем, что обусловлено увеличением себестоимости производства, в частности ростом затрат на корма, а также эпизоотической обстановкой в ряде регионов", - говорится в сообщении.

Тем не менее оказанная господдержка позволила к настоящему времени стабилизировать ситуацию. С января по октябрь производство свиней на убой (в живом весе) в сельхозпредприятиях составило 3,9 млн тонн, что на 35 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценке Минсельхоза, сектор сохранит положительную динамику, объем производства продукции свиноводства по итогам года составит 5,5 млн тонн (в живом весе).