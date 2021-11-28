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Власти Белоруссии понадеялись, что инфляция по итогам 2021 года не станет двузначной

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии рассчитывают, что инфляция по итогам 2021 года не превысит 9-9,4%, заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой.

"Задача номер один - не выйти за двузначное значение инфляции. Максимум - это 9-9,3-9,4% годовая инфляция должна быть, к декабрю прошлого года. Сейчас ее значение, на середину ноября - 8,8% в целом по индексу потребительских цен и 6,9% по группе социально значимых товаров", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он заявил, что мировые цены на продовольствие увеличились на 33%, а в Белоруссии рост цен, например, на говядину в зависимости от вида составил 3-8%. В тоже время Крутой признал, что свинина и курица в стране подорожали значительно - на 15-20%.

Крутой объяснил это ростом цен на импортные комбикорма, витамины, добавки и ветпрепараты и анонсировал ввод в эксплуатацию импортозамещающих производств в этой сфере.

Ранее в белорусском правительстве заверяли, что инфляция по итогам годам не превысит 5%. Позже Нацбанк оценил годовую инфляцию на уровне 9%. По итогам 2020 года в Белоруссии сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%. В 2019 году инфляция в республике составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%.

Белоруссия Дмитрий Крутой

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