РФ с 1 июля по 25 ноября снизила экспорт зерна на 24%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия с 1 июля по 25 ноября экспортировала 18 млн тонн зерна, что на 24,1% меньше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС.

В частности, экспорт пшеницы снизился на 23,1%, до 15,3 млн тонн, ячменя - на 34%, до 2 млн тонн, кукурузы - на 14,1%, до 0,6 млн тонн.

Эти показатели не учитывают данные о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за октябрь и ноябрь.

По прогнозу ведомства, экспорт зерна в текущем сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн. В прошлом сельхозгоду за рубеж было отправлено 49 млн тонн зерна, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.