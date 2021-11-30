Путин заявил, что нужно снижать волатильность рубля для роста расчетов РФ с партнерами

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - России нужно снижать волатильность курса рубля для наращивания расчетов с партнерами, заявил президент РФ Владимир Путина на форуме "Россия зовет!", организованном "ВТБ Капиталом".

"Если мы думаем о том, чтобы определенные расчеты с нашими партнерами, во всяком случае в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского союза, а объемы расчетов в рублях у нас здесь увеличиваются, для нас, конечно, главная задача - уменьшить волатильность. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин.

Поэтому, по его словам, так важно заботиться о сохранении макроэкономической стабильности, поддержании макроэкономических показателей.

Россия со многими странами переходит на расчеты в национальных валютах, напомнил глава государства. "Создаются в некоторых международных организациях, в БРИКС, допустим, корзина валют создается. В ШОС мы тоже думаем над этим", - отметил Путин.