ВТБ и бизнесмен Боллоев доинвестируют 2 млрд руб. в развитие аэропорта Геленджика

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ и бизнесмен Таймураз Боллоев, совместно реализующие проект строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту "Геленджик", планируют доинвестировать 2 млрд рублей в его развитие, сообщил в интервью "Интерфаксу" в кулуарах форума "Россия зовет!" гендиректор ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг" Олег Панкратов.

"Мы действительно планируем доинвестировать порядка 2 млрд рублей в сопутствующую инфраструктуру: это реконструкция старого терминала, перспективное развитие и так далее. Сейчас это на начальном этапе проработки", - сказал Панкратов.

Он подчеркнул, что официально новый терминал будет открыт в феврале 2022 года. Его строительство обусловлено необходимостью расширения пропускной способности аэропорта ввиду роста популярности курорта.

"Что касается Геленджика - если бы этот аэропорт не страдал от недоинвестирования, мы там были бы не нужны. То, как это происходит сейчас, когда терминал еле справляется с пассажиропотоком, - это на самом деле пример того, как работать не надо. Поэтому у нас не было другого выбора, кроме как строить новый терминал. Там будет 13 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, современная багажная система. Терминал будет способен принимать до 2 млн человек в год. Это и существенный запас мощности, а главное - правильное качество обслуживания пассажиров", - отметил глава компании.

В аэропорту будет установлена долгосрочная тарифная сетка на обслуживание авиакомпаний, в настоящее время она обсуждается с ФАС.

Как сообщал ранее журналистам глава ВТБ Андрей Костин, инвестиции в проект составили 6 млрд рублей.

"Мы инвестировали 50 на 50. Мы довольны нашим сотрудничеством (с Боллоевым - ИФ), будем его продолжать", - сказал Панкратов.

Что касается срока окупаемости, он добавил: "Как правило, это не меньше десяти лет. Окупить быстрее инфраструктурные объекты в России на сегодняшний день просто невозможно".

В текущем году аэропорт "Геленджик" показывает рекордный трафик, отметил гендиректор холдинга. "К прошлому году он вырос на 120% (в 2,2 раза - ИФ), обслужено более 1 млн пассажиров, что для российского рынка гроссмейстерская норма. Геленджик на сегодня - одно из самых популярных направлений Краснодарского края, и мы считаем, что он имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста", - сказал Панкратов.

Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

К строительству аэровокзального комплекса аэропорт приступил летом 2020 года. Площадь терминала составит порядка 16,7 тыс. кв. метров, пропускная способность - 890 пассажиров в час (пропускная способность действующего сейчас терминала - 400 пассажиров в час). Помимо здания терминала, проект предусматривает строительство служебно-технических объектов и объектов инженерного обеспечения, парковки на 430 машиномест и стоянок для такси и междугородних автобусов, а также элементов благоустройства.

ВТБ и Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик". Они закрыли сделку по приобретению этого актива у группы "БазЭл Аэро" (теперь называется "Аэродинамика") в апреле 2018 года.