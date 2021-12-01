Минфин и ЦБ РФ предложили ужесточить регулирование центрального депозитария

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Минфин и Банк России планируют усилить регулирование деятельности центрального депозитария (этот статус сейчас имеет Национальный центральный депозитарий, НРД), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с такой инициативой регуляторов, и подтвердили в ЦБ РФ и Минфине.

По словам источника, Минфин подготовил законопроект, который корректирует норматив достаточности собственных средств центрального депозитария с учетом ряда операционных и кастодиальных рисков, а также вводит норматив мгновенной ликвидности (Н2) для минимизации рисков, принимаемых на себя центральным депозитарием при осуществлении расчетов день в день. Эти нормативы установит ЦБ РФ в своих нормативных актах.

По мнению разработчиков законопроекта, которых цитирует собеседник агентства, риски, связанные с деятельностью центрального депозитария как инфраструктурной организации, в настоящее время регулируются с акцентом на банковское регулирование, которое полностью учитывает специфику деятельности кредитных организаций, но не охватывает всех аспектов деятельности центрального депозитария. В связи с этим требуется коррекция этого регулирования.

К тому же центральный депозитарий должен будет разрабатывать и предоставлять в ЦБ РФ план обеспечения непрерывности деятельности и восстановления финансовой устойчивости, а также информировать регулятора о событиях, послуживших основанием для реализации названных планов.

ЦБ РФ сможет также назначать в центральный депозитарий своего уполномоченного представителя вне зависимости от наличия оснований, предусмотренных банковским законодательством. Этот сотрудник сможет получать информацию и документы о деятельности центрального депозитария, а также об управлении активами и пассивами.

Банк России, согласно законопроекту, сможет определить перечень функций, для выполнения которых центральный депозитарий вправе привлекать только аутсорсинговые организации, соответствующие установленным ЦБ РФ требованиям, а также получит право установить порядок их выполнения. Действующее регулирование не предусматривает каких-либо механизмов по ограничению таких рисков.

ЦБ РФ сможет определять требования к операционному аудиту, который проводится в центральном депозитарии. Ранее это делалось в соответствии с международными стандартами по системам контроля сервисных организаций. Такая необходимость появилась из-за случаев, когда регулятор получал неполные сведения о работе НРД, отмечает источник.

Законопроект позволит Банку России привлекать к административной ответственности за нарушение регуляторных требований не только центральный депозитарий (налагать штраф), но и его должностных лиц (сейчас такие требования в КоАП прописаны для центрального контрагента).

Предполагается, что законопроект будет иметь отложенный срок вступления - через год после опубликования: ЦБ РФ должен подготовить нормативные акты, а НРД перестроить свои бизнес-процессы в соответствии с этим документом.

Комментарии ЦБ РФ, Минфина и НРД

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ, c учетом переходных положений ожидается, что проект вступит в силу не ранее 2023 года. "Проект корректирует требования к обязательным нормативам центрального депозитария с учетом характерных для него рисков. Для повышения финансовой и операционной устойчивости центрального депозитария вводится требование по разработке планов восстановления устойчивости и обеспечения непрерывности деятельности. Также предусмотрена ответственность центрального депозитария за нарушение предъявляемых к нему требований", - пояснили в Банке России.

"При этом работа над механизмом санации системно значимых инфраструктурных организаций, в том числе центрального депозитария, продолжается в рамках самостоятельного законопроекта", - добавили в Банке России.

В Минфине России также подтвердили, что этот законопроект находится в плане законопроектной деятельности министерства. "Системно значимые инфраструктурные организации имеют особое значение в функционировании финансового рынка, одну из ключевых ролей при этом играет центральный депозитарий. Законопроект направлен на модернизацию механизмов управления рисками центрального депозитария и совершенствование действующих контрольно-надзорных механизмов", - добавили в пресс-службе ЦБ РФ.

В НРД "Интерфаксу" сказали, что депозитарий внимательно относится к инициативам регулятора, направленным на повышение надежности и стабильности финансовой системы, и находится в рабочем диалоге с регулирующими органами.

"Ряд положений законопроекта в настоящее время уже реализуется в НРД. В частности, НРД соблюдает требования к нормативу достаточности капитала, установленные Банком России, регулярно проходит независимый операционный аудит", - сообщили агентству в пресс-службе НРД.

"С учетом инфраструктурной значимости НРД, в целом, видится правильным внедрение специализированного регулирования, учитывающего специфику деятельности и профиль рисков НРД. При этом, следуя принципам прозрачности и добросовестности, мы считаем, что любые решения должны быть сбалансированы с точки зрения издержек и преимуществ", - добавил представитель депозитария.