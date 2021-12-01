Минэкономразвития отметило, что рост ВВП РФ в октябре ускорился до 4,9%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ВВП РФ в октябре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 4,9% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством в среду докладе "Картина деловой активности".

Минэкономразвития повысило оценку годового роста ВВП в сентябре до 3,7% с 3,4%, в августе - до 4,2% с 3,7%, в июле сохранило 5,0%, в июне оценивает рост в 8,9%, в мае - в 11,4%, в апреле - в 11,0%.

В целом за январь-октябрь 2021 года министерство оценило рост ВВП РФ на уровне 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"ВВП в октябре продолжил рост. К сентябрю экономика выросла на 0,8% м/м (в августе - 0,5% м/м со снятой сезонностью). В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), по итогам января- октября - 4,6% г/г.", - говорится в докладе.

"Наибольший вклад в октябрьское ускорение внесли добыча полезных ископаемых, где продолжается восстановление в условиях планового ослабления ограничений ОПЕК+ и роста добычи газа; а также торговля, что связано, в том числе, с ростом экспортных поставок газа на фоне роста мировых цен", - отмечают в Минэкономразвития.

В IV квартале 2021 года Минэкономразвития ожидает рост ВВП в годовом выражении на уровне около 3% на фоне более высокой базы прошлого года, говорила в интервью "Интерфаксу" в ноябре замминистра Полина Крючкова.

Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - 2,6%.