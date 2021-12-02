В Кремле заявили об обеспокоенности высокими темпами инфляции в РФ

Однако принимаемые кабмином меры позволяют избежать ее резких скачков, отметил Песков

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют об обеспокоенности высокими темпами инфляции в РФ, но подчеркивают, что благодаря принимаемым правительством мерам удается избежать ее резких скачков.

"Сама по себе инфляция высокая, и это - предмет озабоченности. Этим занимаются, это постоянный вопрос повестки президента и правительства, это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам. Действительно, принимаемые правительством меры позволяют все-таки избежать резких скачков", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг.

Тем не менее, представитель Кремля признал, что "темпы инфляции высокие, выше, чем хотелось бы, чем было запланировано".

"Это, к сожалению, имеет негативные последствия. Но работа ведется и, по крайней мере, удается как-то амортизировать ситуацию и не допускать резких скачков", - добавил Песков.

Накануне, 1 декабря, Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 23 по 29 ноября резко ускорилась до 0,46% после 0,20% с 16 по 22 ноября, 0,18% с 9 по 15 ноября и резкого замедления до 0,09% со 2 по 8 ноября.