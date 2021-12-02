Частные инвесторы вновь начали покупки акций РФ после коррекции рынка

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Частные инвесторы вновь начали осторожно покупать российские акции после коррекции рынка, свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на Московской бирже, по итогам завершившейся 1 декабря недели.

Как говорится в отчете стратегов инвестбанка Вячеслава Смольянинова и Ахмеда Алиева, средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам на Московской бирже за неделю вырос на 0,4%. Частные инвесторы впервые с конца октября начали увеличивать длинные позиции. Новые короткие позиции сократились почти на 10%. "Судя по всему, частным инвесторам нравятся текущие ценовые уровни гораздо больше - чистые покупки впервые появились 26 ноября, когда индекс РТС закрылся на отметке ниже 1600 пунктов впервые с конца июля", - отмечают эксперты.

Институциональные потоки оставались отрицательными: ордеров на продажу было на 30% больше, чем на покупку. Институционалы остаются чистыми продавцами уже пять недель подряд - "на редкость длительный период продаж для этой категории инвесторов", замечают стратеги.

"Мы по-прежнему отмечаем сильный фундаментальный потенциал рынка акций РФ, поскольку ключевой дивидендный кейс остается достойным, и долгосрочная рекомендация "покупать" оправдана, согласно нашим оценкам и консенсусу", - говорится в обзоре.

По данным исследования, на прошлой неделе российские акции потеряли $66 млн через ETF. Так, оттоки средств из различных ориентированных на Россию фондов достигли $64 млн. В результате неделя стала второй худшей с начала октября 2020 года, лишь незначительно уступив третьей неделе августа, когда оттоки капитала достигли $70 млн. Кроме того, впервые с начала сентября оттоки из российский ETF длились две недели подряд. Тем временем потоки GEM ETF были невыраженными и не оказали никакой поддержки.

"Судя по структуре потоков ETF, по крайней мере можно сделать вывод, что инвесторы предпочитают выходить именно из российских акций, а не из всех EM. Период, когда инвесторы были очарованы российскими бумагами на фоне глобального энергетического кризиса осенью, вероятно, закончился с наступлением зимы. Очевидно, что геополитические опасения и распродажи на сырьевых рынках/нефти из-за "омикрона" сильно испортили инвестиционный кейс России", - пишут эксперты.