Тольяттинский "Томет" исключает приостановку производства метанола

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Томет" (признано банкротом в марте текущего года, основным кредитором является АО "ОХК "Уралхим") намерено выполнить все пункты предписания Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, чтобы не допустить остановку производства метанола на площадке ПАО "Тольяттиазот".

Ростехнадзор ранее нашел на предприятии нарушения. Претензии ведомства связаны со сроками безопасной эксплуатации ряда технических устройств, несоответствием требованиям промбезопасности оснащения нагревательной трубчатой печи - печи конверсии метана, частичным отсутствием теплоизоляции и нарушением целостности металлического покрытия для защиты тепловой изоляции оборудования. Также у ведомства были замечания ко внутренним нормативным документам площадки.

"Касательно опубликованных Ростехнадзором пунктов предписания: выявленные отклонения не имеют критического характера и не могут являться основанием для остановки производства", - сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Томета" Сергей Калинин.

Он пообещал, что "Томет" выполнит все предписания в сроки. В декабре компания обновит внутренние документы, в частности, обязательные инструкции и положения.

По словам Калинина, продление сроков безопасной эксплуатации технических устройств выполняется в установленном порядке, однако были ограничения по приему заявлений на регистрацию заключений экспертизы промышленной безопасности в связи с карантинными мероприятиями по борьбе с распространением COVID-19.

Частичное отсутствие теплоизоляции он связал с проведением плановых работ по ревизии оборудования и будет восстановлено в плановом порядке в короткие сроки, и заверил, что трубчатые нагревательные печи оснащены всеми приборами контроля и системами

Ростехнадзор проводил плановую проверку производства метанола с 29 октября по 15 ноября. По ее итогам в отношении ООО "Томет" и шести должностных лиц возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1. КоАП (нарушение требований промышленной безопасности).

Материалы на ООО "Томет" переданы в суд с требованием административного приостановления установки производства метанола.

Производственная мощность "Томета" составляет 900 тысяч тонн метанола в год, ежемесячный объем продаж - 70-80 тысяч тонн.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Томет" принадлежит зарегистрированной в Гонконге Triumph Development Ltd. Из материалов суда следует, что Triumph Development вошла в состав участников ООО в 2004 году и внесла в качестве вклада в уставный капитал оборудование по производству метанола.