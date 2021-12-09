ЦБ хочет расширить способы выхода из санируемых банков с помощью слияния и присоединения

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет расширить способы продажи санируемых банков и разработал специальный механизм слияния и присоединения.

Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о замене ставки LIBOR при расчете предельных ставок по депозитам и одобрены в четверг комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Новый блок поправок уточняет порядок выхода ЦБ из капитала банков, санируемых с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

"В настоящее время этот порядок зафиксирован в статье 189.57-1 закона о банкротстве, он предполагает, что базово мы должны соответствующие акции после финансового оздоровления продавать на торгах. В случае, если заявляется один участник или же один участник остается по итогам торгов, то, соответственно, реализовывать их по внеконкурсным процедурам. Этот порядок дополняется тем, что может данная реализация происходить не только в форме прямой продажи, но и через механизм слияния и присоединения, то есть когда акции, которые принадлежат Банку России, конвертируются в акции другого банка и уже с этой, что называется, руки уже осуществляется продажа на условиях - в этом есть специальная оговорка в законе - соответствующих условиях конкурса в том случае, если он проводился", - пояснил в ходе комитета директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

По его словам, эта поправка позволит расширить способы реализации акций. "И в этом смысле создаст, как представляется и как показывает обсуждение, лучшие условия для того, чтобы больше именно частных субъектов, а для нас принципиально важно, чтобы финансовое оздоровление заканчивалось не искажением конкурентного поля в финансовом секторе, чтобы больше частных субъектов могли становиться инвесторами, могли приобретать акции тех банков, тех финансовых организаций, которые мы оздоровили", - указал он.