Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре вырос в 3,5 раза

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре 2021 года, по предварительной оценке, составило $111,4 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($32,2 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ.

Как отмечается в комментарии ЦБ, определяющим в рекордном укреплении профицита текущего счета платежного баланса стало двукратное увеличение положительного сальдо торгового баланса - до $162,8 млрд с $82,9 млрд - за счет более значительного наращивания экспорта товаров вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры при некотором замедлении темпов роста импорта. Совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета практически не изменился.

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-ноябре 2021 года, по предварительной оценке, составил $73,9 млрд, что 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($48,9 млрд).

В комментарии ЦБ отмечается, что этот показатель вырос в результате операций прочих секторов по приобретению иностранных активов преимущественно в форме прямых инвестиций.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что в январе-октябре 2021 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $94,4 млрд, внешнеторговый профицит - $142,1 млрд, чистый вывоз капитала - $65,7 млрд.

Следовательно, в ноябре профицит текущего счета мог составить $17,0 млрд, внешнеторговый профицит - $20,7 млрд, чистый вывоз капитала частным сектором - $8,2 млрд.

Согласно обновленному в октябре базовому сценарию прогноза ЦБ на 2021 год, при среднегодовой цене нефти марки Urals $70 за баррель профицит текущего счета прогнозируется на уровне $121 млрд, профицит внешней торговли РФ - $186 млрд, отток капитала - $80 млрд.