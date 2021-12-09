BCS Global Markets сообщили о максимальном за год оптимизме частных инвесторов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Частные инвесторы демонстрируют максимальный с октября прошлого года оптимизм, свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", по итогам завершившейся 8 декабря недели.

Как говорится в отчете стратегов инвестбанка Вячеслава Смольянинова и Ахмеда Алиева, средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам на "Московской бирже" за неделю вырос на 1%. Короткие позиции при этом снизились более чем на 10%.

"Частные инвесторы чувствуют себя более комфортно при текущих уровнях цен и демонстрируют максимальный с октября прошлого года оптимизм, согласно нашему собственному индикатору настроений в рознице. Тогда они совершенно обоснованно покупали российские акции при РТС ниже 1200 пунктов, чтобы получить за год совокупную доходность более 70% в долларах. Мы согласны с позитивным взглядом, но ожидаем, что доходность в 2022 году будет гораздо более умеренной", - пишут эксперты.

Институциональные потоки были почти идеально сбалансированы между ордерами на покупку и продажу. Отчетный период стал первым нейтральным после пяти недель выраженных чистых продаж в этой категории инвесторов.

По данным исследования, на прошлой неделе российские акции потеряли $3 млн через ETF. При этом чистые оттоки средств из ориентированных на Россию фондов составили $11 млн - на минимуме за три недели. В то же время GEM ETF со значительной долей российских активов вновь зафиксировали небольшие притоки в размере около $9 млн в акции РФ.

"Признаки панических продаж на российском рынке акций, которые наблюдались в последние несколько дней, скорее всего, были связаны не с потоками фондов, а с перераспределением управляющих компаний на EM, и в первую очередь тех, кого напугали возможные санкции и жесткая геополитическая риторика. Мы считаем, что текущая просадка может обернуться удачной возможностью для тактических покупок в среднесрочной перспективе, если напряженность снизится и дополнительный ущерб мировой экономике со стороны "омикрона" окажется небольшим", - говорится в обзоре.