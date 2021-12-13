Внешнеторговое сальдо РФ за январь-октябрь выросло на 76%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-октябре 2021 года составило $149 млрд, что на $64,2 млрд (на 75,7%) больше показателя за январь-октябрь 2020 года, сообщила ФТС в понедельник.

Экспорт из РФ за 10 месяцев 2021 года подскочил к прошлому году на 42,8% - до $388,4 млрд. Импорт за январь-октябрь вырос на 27,8%, до $239,4 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь-октябрь 2021 года к январю-октябрю прошлого года вырос на 36,7% и составил $627,8 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта за январь-октябрь составил 53,8% (в январе-октябре 2020 года - 51,0%). По сравнению с январем-октябрем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 51,0%, а физический - на 0,7%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии в 1,9 раза, керосина - на 22,0%, угля каменного - на 9,1%, газа природного - на 5,7%. Вместе с тем снизились физические объемы поставок бензина автомобильного на 26,1%, нефти сырой - на 4,7%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-октябре 2021 года составила 11,2% (в январе-октябре 2020 года - 10,0%). По сравнению с январем-октябрем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос в 1,6 раза, а физический - на 13,0%. Возросли физические объемы экспорта черных металлов на 12,9%, в том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 19,4%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 15,1%, чугуна - на 1,3%. Поставки меди и медных сплавов снизились на 19,6%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-октябре 2021 года составила 7,6% (в январе-октябре 2020 года - 7,3%). По сравнению с январем-октябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 48,6%, а физический - на 4,6%. Возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 17,4%, каучука и резины - на 16,9%, удобрений - на 6,7%, мыла и моющих средств - на 3,3%, а объемы поставок фармацевтической продукции снизились на 8,3%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-октябре 2021 года составила 7,2% (в январе-октябре 2020 года - 8,5%). По сравнению с январем-октябрем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 21,1%, а физические объемы снизились на 8,1%. Снизились объемы поставок рыбы свежей и мороженной на 16,2%, пшеницы и меслина - на 8,6%, ячменя - на 14,7%, масла подсолнечного - на 17,1%, мяса домашней птицы - на 0,4%. При этом возросли физические объемы экспорта молока и сливок на 22,1%, сыров и творога - на 19,9%, мяса свежего и мороженного - на 19,1%, свинины свежей и мороженной - на 14,1%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-октябре 2021 года составила 6,3% (в январе-октябре 2020 года - 7,0%). По сравнению с январем-октябрем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 29,3%. Возросли стоимостные объемы поставок электрического оборудования на 40,4%, оборудования механического - на 23,5%, инструментов и аппаратов оптических - на 16,7%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 10,1%. Физические объемы поставок легковых автомобилей выросли на 42,3%, а грузовых автомобилей - на 11,5%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-октябре 2021 года составила 3,6% (в январе-октябре 2020 года - 3,8%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы возрос на 37,7%, а физический - остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Возросли физические объемы поставок фанеры клееной на 5,1%, необработанных лесоматериалов - на 0,3%, при этом снизились физические объемы экспорта бумаги газетной на 17,3%, пиломатериалов - на 5,2%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 49,4% (в январе-октябре 2020 года - 47,1%).

Основными торговыми партнерами России в январе-октябре 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $112,4 млрд (рост на 34% к январю-октябрю 2020 года), Германия - $46,1 млрд (рост на 38,5%), Нидерланды - $37 млрд (рост на 60%), США - $28,8 млрд (рост на 46%), Турция - $25,7 млрд (рост на 52%), республика Корея - $24,4 млрд (рост на 59,9%), Италия - $23,7 млрд (рост на 47%), Великобритания - $21,3 млрд (снижение на 0,1%), Франция - $17,5 млрд (рост на 67,7%), Польша - $17,4 млрд (рост на 49,3%).