Владелец сети Hard Rock купит казино Mirage за $1,1 млрд у MGM Resorts

Покупатель планирует провести ребрендинг Mirage и превратить его в отель в форме гитары

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания в сфере развлечений Hard Rock International, владеющая сетью кафе Hard Rock, покупает казино Mirage на Лас-Вегас-Стрип у MGM Resorts International за $1,075 млрд, сообщила MGM Resorts.

Новый владелец планирует провести ребрендинг казино и превратить его в отель в форме гитары, следует из пресс-релиза. Перед этим MGM предоставит Hard Rock лицензию, чтобы казино продолжало работать под брендом Mirage по крайней мере три года.

Закрытие сделки ожидается во втором полугодии 2022 года. MGM Resorts рассчитывает, что чистые денежные поступления от продажи объекта после выплаты налогов составят порядка $815 млн.

Mirage, известное своей тропической тематикой и извергающимся искусственным вулканом, открылось в 1989 году. MGM Resorts купила казино в 2000 году и объявила о планах его продажи в ноябре этого года, поскольку компания фокусируется на других развлекательных сферах, где видит потенциал роста, как, например, ставки на спорт. Кроме того, MGM Resorts планирует купить казино в Японии.

Здание Mirage принадлежит MGM Growth Properties LLC - инвестиционному фонду недвижимости, выделенному из MGM Resorts в 2016 году. MGM Growth Properties на данный момент находится в процессе продажи Vici Properties Inc., которая купила компанию за $17,2 млрд. Сделка будет закрыта в первом полугодии 2022 года.

В Hard Rock сообщили, что компания планирует заключить долгосрочный договор лизинга с Vici Properties на здание Mirage.