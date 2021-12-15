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Потребительская инфляция во Франции в ноябре достигла максимума за 13 лет

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 3,4% в годовом выражении, рекордными темпами за 13 лет. Об этом свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 3,2% в октябре.

Динамика совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом экспертов.

Потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что также совпало с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в ноябре увеличились на 2,8% относительно того же месяца 2020 года и на 0,4% по сравнению с октябрем. Эти показатели также не изменились по сравнению с первоначальной оценкой и прогнозами.

Ускорение инфляции стало следствием скачка цен на энергоносители на 21,6% в годовом исчислении после роста на 20,2% месяцем ранее, а также ускорения подъема цен на промышленные товары (0,8% после 0,3% в октябре) и услуги (1,9% против 1,8%). Между тем рост цен на продукты питания замедлился до 0,5% с 0,7%, а табачная продукция не изменилась в цене после скачка на 4,8% в октябре.

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