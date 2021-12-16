РФ и Китай проведут переговоры по расширению поставок российской пшеницы и ячменя

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - РФ и Китай проведут переговоры, следствием которых может стать разрешение поставок российской пшеницы и ячменя на китайский рынок из всех регионов РФ вместо нынешних семи.

Как сообщается в распоряжении правительства, подписанном 14 декабря 2021 года и размещенном на официальном портале правовой информации, правительство приняло предложение Минсельхоза, согласованное с МИДом, о проведении переговоров о подписании дополнения к протоколу между Минсельхозом РФ и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину растений КНР о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из РФ в Китай, от 1 ноября 2017 года.

В другом распоряжении, которое также подписано 14 декабря 2021 года, правительство указывает, что приняло предложение Минсельхоза о проведении переговоров о подписании дополнения к протоколу между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому из РФ в Китай, от 5 июня 2019 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, распоряжения означают, что правительство согласовало тексты дополнений к протоколам, разрешило провести завершающие переговоры по этим вопросам и подписать документы. Дополнения предусматривают снятие регионализации в поставках пшеницы и ячменя.

Как сообщалось, тема экспорта российского зерна в Китай в числе других была обсуждена на этой неделе на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Да, эта тема обсуждалась достаточно подробно", - сказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Рынок Китая для российской пшеницы был открыт в 2015 году. Сначала поставки были разрешены четырем регионам – Алтайскому и Красноярскому краям, Новосибирской и Омской областям. В 2017 году к ним добавились Челябинская и Амурская области, в 2019 году – Курганская область. Из этих же регионов разрешены и поставки ячменя.

Россельхознадзор, ведущий переговоры об открытии рынка Китая для зерна из всех регионов РФ, сообщил на днях, что соответствующие документы с ведомствами Китая могут быть подписаны уже в этом году, формулировки согласованы.

Китай по итогам 2020 года вошел в десятку крупнейших импортеров российского зерна, закупив 1,9 млн тонн. За 10 месяцев 2021 года этот показатель составил 1,8 млн тонн. Емкость китайского рынка импортного зерна оценивается в 8-9 млн тонн.