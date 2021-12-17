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ЦБ отозвал лицензию у оператора платежного сервиса Telepay

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Премиум" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

НКО "Премиум" является оператором денежных средств провайдера платёжных услуг Telepay, у которого, согласно данным на его сайте, насчитывается 20 тыс. терминалов и касс в большинстве регионов России.

ЦБ отмечает, что НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В НКО назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НКО "Премиум" не является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 359-е место в банковской системе РФ.

ЦБ РФ

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