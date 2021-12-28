Цены на бензин на заправках в РФ ускорили рост

Сильнее всего цены выросли в Севастополе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин в период с 16 по 23 декабря ускорили рост в среднем по России, шаг недельного повышения увеличился до 17-18 копеек (против 10-11 копеек неделей ранее), свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Цены на зимнее дизельное топливо тоже выросли, но в темпах предшествующей недели - на 15 копеек.

При этом на Дальнем Востоке цены на топливо снова не изменились, оставшись на уровне 1 декабря. Рост стоимости бензина в регионах Сибирского федерального округа оказался минимальным относительно показателей других ФО - 8-10 копеек, главным образом, за счет снижения стоимости АИ-92 и АИ-95 в Туве (на 6 и 10 копеек соответственно). Неделей ранее цены на бензин в сибирских регионах не менялись.

Резкий скачок цен на бензин случился в Севастополе, где стоимость АИ-92 выросла за 7 дней на 49 копеек за литр, АИ-95 - на все 80 копеек за литр (ранее цены на бензины стояли на месте, по меньшей мере, с 25 ноября), при том, что в Крыму рост ограничился 5 копейками.

Сильный рост наблюдался также в Ненецком автономном округе - на 60 коп./литр за АИ-92, Ямало-Ненецком АО - на 48-49 коп./литр, Кабардино-Балкарии - на 50 коп./литр, Карачаево-Черкессии - на 45-55 коп./литр, Северной Осетии - на 42-43 коп./литр, в Ростовской области и Ставропольском крае - на 40-45 коп./литр.

Вместе с тем, стоимость АИ-95 в Дагестане снизилась на 30 копеек.

Зимнее дизтопливо за 7 дней в среднем по России подорожало на 15 копеек (соответствует темпам предшествующей недели). Наибольший рост цен зафиксирован в Севастополе (+72 коп./литр), Татарстане (+66 коп./литр), Пензенской области (+64 коп./литр), а также в Тыве (+50 коп./л), где стоимость топлива отличается крайней нестабильностью.

Вместе с тем, в Санкт-Петербурге, Воронежской и Ленинградской областях стоимость ЗДТ снизилась на 17, 27 и 20 копеек соответственно.