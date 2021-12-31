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ЦБ согласовал кандидатуру первого замгендиректора РФПИ Бравермана на должность главы РВК

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Банк России согласовал на должность гендиректора УК РВК Александра Бравермана, первого замглавы Российского фонда прямых инвестиций, сообщил РФПИ.

РВК была передана в структуру РФПИ в рамках реформы институтов развития, объявленной в ноябре 2020 года.

Браверман будет руководить РВК с сохранением должности в РФПИ.

Параллельно компания получила лицензию ЦБ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, говорится в сообщении.

РВК будет создавать совместные фонды с российскими и иностранными партнерами для инвестиций в технологические проекты, отмечено в релизе.

Компания, гендиректором которой стал Браверман и на которую получена лицензия Центробанка (ООО "Управляющая компания РВК") - новая, ее учредил РФПИ вскоре после объявления о реформе институтов развития. "Старое" РВК - АО "Российская венчурная компания", в этом юрлице РФПИ с начала 2021 года выполняет функции управляющей компании (последний гендиректор, Александр Повалко, летом 2020 году был отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела, поводом к возбуждению которого стали сделки по инвестированию средств РВК).

ЦБ РФ РФПИ РВК Александр Браверман

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