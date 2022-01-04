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"Газпром" снизил втрое транзит газа через Украину в Словакию с начала года

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии в первых числах января 2022 года упала втрое, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

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Так, если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,8 млн куб. м, то на 1 января 2022 года она упала до 49,5 млн куб. м, на 2 января - до 35,5 млн куб. м, а на 3 января -до 26,1 млн куб. м.

В целом в 2021 году среднесуточная прокачка через точку "Вельке Капушаны" составила 76,6 млн куб. м.

Согласно оперативным данным "Оператора ГТС Украины", поступление газа через ГИС "Суджа" и ГИС "Сохрановка" на российско-украинской границе 31 декабря 2021 года составляло 103,5 млн куб. м, 1 января 2022 года - 76 млн куб. м, 2 января - 61,3 млн куб. м при оплачиваемых "Газпромом" 110 млн куб. м/сутки.

Кроме того, глава ОГТСУ Сергей Макогон на свой странице в Facebook в понедельник сообщил, что в целом транзит природного газа ГТС Украины в 2021 году составил 41,7 млрд куб. м при общем объеме забронированных мощностей 44,4 млрд куб. м для точек входа из РФ и 45,8 млрд куб. м для точек выхода в страны ЕС и Молдову. Т.е. Газпром в 2021 году использовал забронированные мощности украинской ГТС в точках входа на 93,8%, по точкам выхода - на 91%.

Как сообщалось, в 2021 году меньшие объемы суточной прокачки по украино-словацкому газотранспортному коридору были в конце февраля (24-33 млн куб. м) на фоне рекордной оттепели в Европе параллельно с сильными морозами в Сибири, на Урале и Поволжье.

В 2020 году еще меньшие суточные объемы газа через Украину в направлении Словакии "Газпром" прокачивал в начале января (в т.ч. 2 января - 6,7 млн куб. м), когда товарные потоки в преддверии завершения старого транзитного контракта и тяжелых переговоров по заключению нового были настроены на худший сценарий с прекращением транзита.

Транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м.

На украинском газотранспортном коридоре в 2021-2024 гг. действует обязательная "бронь" для "Газпрома" - 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.

Газпром Украина Словакия

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