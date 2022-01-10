Поставки газа на Украину в 2021 году снизились в 6,2 раза

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Импорт природного газа на Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) к уровню 2020 года - до 2,56 млрд куб. м, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

В январе 2021 года поставки составили 0,439 млрд куб. м, в феврале - 0,029 млрд куб. м, в марте - 0,008 млрд куб. м, в апреле - 0,077 млрд куб. м, в мае - 0,008 млрд куб. м, в июне - 0,09 млрд куб. м, в июле - 0,498 млрд куб. м, в августе - 0,567 млрд куб. м, в сентябре - 0,665 млрд куб. м, в октябре - 0,155 млрд куб. м, в ноябре - 0,012 млрд куб. м, в декабре - 0,015 млрд куб. м.

Основной объем поставок в минувшем году был из Венгрии - 2,198 млрд куб. м, а также Словакии - 0,285 млрд куб. м и Польши - 0,079 млрд куб. м.

По данным ОГТСУ, в 2021 году транспортировку газа из ЕС на Украину заказывали 50 трейдеров, из них 25 украинских компаний и 25 иностранных. Услугами short-haul (транспортировка на короткие дистанции) и "таможенным складом" воспользовались 29 компаний.

"В прошлом году ОГТСУ успешно работал над расширением гарантированных мощностей для импорта газа на Украину. В частности, для надежного обеспечения природным газом пограничных потребителей Одесской области с румынским оператором согласована гарантированная мощность на точке Исакча/Орловка на дневной основе, которая зависит от объемов потребления природного газа внутри страны. Кроме того, с 1 января 2022 года стала доступна гарантированная мощность по венгерскому направлению - 8 млн куб. м в сутки,", - отмечает компания.

Экспорт и реэкспорт газа в 2021 году благодаря значительным запасам на "таможенном складе" в ПХГ составил 2,5 млрд куб. м, в том числе в направлении Венгрии поступило 1,5 млрд куб. м, Словакии - 0,6 млрд куб. м, Польши - 0,36 млрд куб. м, Молдавии - 0,07 млрд куб. м.

По словам главы ОГТСУ Сергея Макогона, Киев видит серьезные риски дальнейшего сокращения транзита российского газа через страну, поэтому считает необходимым усилить надежность и гибкость системы газоснабжения Украины.

"По этой причине мы сосредоточились на диверсификации источников поставок газа на Украину и модернизации, в разы увеличив инвестиции в украинскую ГТС", - приводятся в сообщении слова Макогона.

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. С 1 января 2020 года получил статус лицензированного оператора.