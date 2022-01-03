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ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия получила жалобу НАК "Нафтогаз Украины" на доминирующее положение российского "Газпрома" на европейском рынке газа, что, по мнению украинской стороны, является причиной рекордного роста цен на газ в Европе.

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", - подтвердил на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Тим МакФи (Tim McPhie), отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Другие детали он не предоставил.

НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", - приводятся в релизе "Нафтогаза" слова главы правления Юрия Витренко.

По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен на газ в Европе.

Еврокомиссия Нафтогаз Газпром

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