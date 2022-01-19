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Платежи через "Мир" на Wildberries в 2021 году превысили показатели Visa и Mastercard

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Объем платежей, которые были осуществлены на Wildberries в РФ через российскую платежную систему "Мир", по итогам 2021 года впервые превысил обороты через зарубежные платежные системы.

Совокупный объем платежей через "Мир" в 2021 году составил свыше 250 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом, говорится в сообщении Wildberries, крупнейшего в России онлайн-ритейлера.

Наибольший объем транзакций пришелся на декабрь (41 млрд рублей) - высокий сезон, когда россияне активно совершали новогодние покупки. По сравнению с декабрем 2020 года объем платежей вырос в 2,8 раза.

Объем платежей через "Систему быстрых платежей" (СБП) в декабре вырос в 17,6 раза. По итогам 2021 года объем транзакций через СБП превысил 8 млрд рублей.

"Развитие финтех-направления остается приоритетом для Wildberries: совместно с банковским сектором мы тестируем и запускаем новые решения на стыке ИТ, финтеха и онлайн-ритейла, которые улучшают пользовательский опыт и развивают платежные системы в нашей стране - не только "Мир", но и "Систему быстрых платежей", платежных систем от "Сбера" и ВТБ", - отметили в пресс-службе Wildberries.

В конце ноября владелец и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что осенью ритейлер направил 3 млрд рублей на предоставление скидок при оплате товаров с помощью платежной системы "Мир".

В августе Wildberries начал делать скидку на размер межбанковской комиссии при приобретении товара покупателям, которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем "Мир", "Система быстрых платежей" (СБП) и SberPay. При этом при оплате Visa Inc. и Mastercard Inc. комиссия оставалась на ранее установленном уровне - до 2% от стоимости товара.

Решение онлайн-ритейлера вызвало вопросы у иностранных платежных систем Visa и Mastercard. Wildberries заявил, что Visa и Mastercard устанавливают "слишком высокие" тарифы и диктуют свои условия бизнесу. Платежные системы ответили, что такие действия Wildberries - ограничение конкуренции. В октябре Visa заявила, что больше не видит нарушений своих правил со стороны Wildberries, сообщал РБК со ссылкой на письмо Visa банкам-эквайерам.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Кроме РФ компания работает на рынках еще 18 стран. По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей (данных по итогам 2021 года пока нет).

Wildberries Visa Mastercard Мир

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