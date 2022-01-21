"АвтоВАЗ" начнет следующую неделю с простоя на сборочном производстве Lada Granta

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием комплектующих изделий приостановит сборку на производственной линии №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) 24 и 25 января, заявил "Интерфаксу" глава профсоюза "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

Сообщалось, что производственная линия №5 уже не работала в наступившем году в вечернюю смену 13 января, весь день 17 января и дневную смену 18 января.

При этом, суббота, 15 января, стала рабочей для производственной линии №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan).

"АвтоВАЗ" во второй половине 2021 года регулярно вводил временные простои из-за дефицита полупроводников. Компания пытается компенсировать вынужденные приостановки, продляя рабочие недели и балансируя продолжительность смен в зависимости от текущей ситуации с поставками. Продленные недели на производстве периодически отменялись. Однако рабочими для отдельных производственных линий были почти все декабрьские выходные.

Проблемы у "АвтоВАЗа" не раз возникали, в частности, с поставками на конвейер компонентов от самарского представительства компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 г. была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 г. завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились.