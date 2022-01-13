Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) на XV ежегодной конференции в четверг сообщила, что продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2021 году выросли в годовом выражении на 4,3%, до 1,667 млн шт., что соответствует снижению на 5,3% по сравнению с результатом 2019 года. По мнению АЕБ, сохраняющийся дефицит автомобилей не позволит рынку преодолеть доковидный уровень и в нынешнем году.

По итогам декабря прошлого года в РФ было продано 133,47 тыс. легковых машин и LCV, что на 19,9% ниже, чем в том же месяце 2020 года.

"В начале 2021 года мы давали прогноз рынка на год в 1,632 млн проданных легковых автомобилей и LCV. По итогам восстановительного роста в первом полугодии мы в середине года улучшили прогноз до 1,756 млн автомобилей. Но комплекс негативных причин вызвал снижение рынка во второй половине года. Тем не менее, 2021 год для российского рынка завершился положительно (год к году - ИФ)", - сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель в ходе годовой пресс-конференции ассоциации в четверг, уточнив, что в РФ за прошлый год было продано 1 млн 666 тыс. 780 машин.

Факторами снижения продаж стали дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов.

Комментируя динамику рынка в 2021 г., он отметил, что тенденции его развития во многом определил локдаун весны 2020 г. Повышенный отложенный спрос способствовал восстановлению рынка на протяжении 8 месяцев 2021 г.

Штэрцель добавил, что дефицит автомобилей на рынке РФ сохраняется, большинство производителей заявляют о большом количестве принятых заявок.

Прогноз российского рынка от АЕБ на 2022 г. предполагает, что при отсутствии форс-мажоров он может показать рост в годовом выражении на 3,3%, до 1,722 млн шт. Таким образом, в сравнении с доковидным 2019 г. все же ожидается снижение на 2,1%.

"Кризис поставок полупроводников и сложности с контейнерами, очевидно, продолжат влиять на рынок в первой половине 2022 года", - сказал Штэрцель, комментируя прогноз.

Перестановки в топ-3

По данным АЕБ, на российском рынке в прошлом году продолжился рост продаж машин SUV-сегмента, которые заняли 47,3% рынка против 45,5% в 2020 г. При этом продолжилось и сокращение доли сегмента C (compact), которая в 2021 г. снизилась на 0,8 п.п., до 14%.

Лидером рынка остался "АвтоВАЗ" с долей в 21% (-0,5 п.п. г/г) и продажами в 350,714 тыс. машин Lada (+2,1% к 2020 г. и -3,2% к 2019 г.). На втором месте по продажам - южнокорейский бренд Kia с долей 12,3% (-0,3 п.п. г/г) и реализацией 205,801 тыс. шт. (+2% к 2020 г. и -8,9% к 2019 г.) Тройку замкнул германский Volkswagen, доля которого в РФ сократилась на 1,6 п.п., до 11,9%. Концерн за год продал на российском рынке 197,972 тыс. автомобилей (-8,2% к 2020 г. и -8,7% к 2019 г.), уступив южнокорейским конкурентам второе место, которое занимал по итогам 2020 г.

В пресс-релизе АЕБ также сообщается, что продажи новых электромобилей в РФ по итогам 2021 г. составили 1,001 тыс. шт., что соответствует доле рынка в 0,06%.

"Российское правительство заявляло о намерении поддерживать развитие сегмента электромобилей, но некоторые решения, к сожалению, противоречат заявленным целям. Мы полагаем, что ключевой аспект для формирования рынка, его развития и роста заключается в поддержке спроса. Также, если возможно снизить цены на электромобили, которые пока остаются высокими, нужно это делать. Мы считаем важным сохранить нулевую ввозную таможенную пошлину на электромобили на протяжении еще нескольких лет. Но, к сожалению, как вы знаете, правительство приняло иное решение. Непродление нулевой пошлины может оказать на рынок негативное влияние", - отметил Штэрцель в ходе пресс-конференции.

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за декабрь и 12 месяцев 2021 г., шт. (данные АЕБ)

Бренд/марка декабрь 2021г. декабрь 2020г Изменение 12 мес. 2021г 12 мес. 2020г Изменение Доля рынка за 12 мес. 2021г, % Доля рынка за 12 мес. 2020г, % "АВТОВАЗ"-RENAULT-NISSAN- MITSUBISHI 50 987 61 782 -17,5% 563 337 581 911 -3,2% 33,8 36,4 "АвтоВАЗ" (Lada) 29 919 40 768 -26,6% 350 714 343 512 2,1% 21,0 21,5 "АвтоВАЗ" (Niva) - 0 - - 8 822 - - 0,6 Renault 12 049 12 146 -0,8% 131 552 128 408 2,4% 7,9 8,0 Nissan 5 603 5 020 11,6% 51 338 56 352 -8,9% 3,1 3,5 Infiniti 310 236 31,4% 2 034 1 892 7,5% 0,1 0,1 Mitsubishi 3 106 2 688 15,6% 27 699 28 153 -1,6% 1,7 1,8 Datsun - 924 - - 14 772 - - 0,9 KIA 15 531 20 021 -22,4% 205 801 201 727 2,0% 12,3 12,6 VW GROUP 12 634 21 746 -41,9% 197 972 215 664 -8,2% 11,9 13,5 Skoda 7 206 9 702 -25,7% 90 443 94 632 -4,4% 5,4 5,9 Volkswagen 4 354 9 323 -53,3% 86 108 100 171 -14,0% 5,2 6,3 Audi 809 1 942 -58,3% 16 404 15 247 7,6% 1,0 1,0 Volkswagen ком.авт. 265 779 -66,0% 5 017 5 614 -10,6% 0,3 0,4 HYUNDAI GROUP 8 651 16 502 -47,6% 171 811 164 530 4,4% 10,3 10,3 Hyundai 7 591 16 354 -53,6% 167 331 163 244 2,5% 10,0 10,2 Genesis 1 060 148 616,2% 4 480 1 286 248,4% 0,3 0,1 TOYOTA GROUP 11 525 11 577 -0,4% 117 303 112 184 4,6% 7,0 7,0 Toyota 10 369 9 178 13,0% 97 941 91 598 6,9% 5,9 5,7 Lexus 1 156 2 399 -51,8% 19 362 20 586 -5,9% 1,2 1,3 ГАЗ КОМ.АВТ. 6 357 8 850 -28,2% 56 468 51 169 10,4% 3,4 3,2 BMW GROUP - - - 49 415 45 261 9,2% 3,0 2,8 BMW - - - 46 802 42 721 9,6% 2,8 2,7 Mini - - - 2 613 2 540 2,9% 0,2 0,2 MERCEDES-BENZ - - - 44 850 40 547 10,6% 2,7 2,5 Mercedes-Benz - - - 43 011 38 815 10,8% 2,6 2,4 Mercedes-Benz ком.авт. - - - 1 838 1 676 9,7% 0,1 0,1 smart - - - 1 56 -98,2% 0,0 0,0 CHERY GROUP 4 869 2 223 119,0% 40 874 11 678 250,0% 2,5 0,7 Chery 4 235 2 100 101,7% 37 118 11 452 224,1% 2,2 0,7 Cheryexeed 634 123 415,4% 3 756 226 1561,9% 0,2 - HAVAL 4 361 2 502 74,3% 39 126 17 381 125,1% 2,3 1,1 УАЗ 3 475 7 094 -51,0% 32 420 36 487 -11,1% 1,9 2,3 Mazda 3 203 3 014 6,3% 29 177 26 392 10,6% 1,8 1,7 Geely 3 101 2 357 31,6% 24 587 15 475 58,9% 1,5 1,0 FORD КОМ.АВТ. 2 108 1 703 23,8% 20 840 14 038 48,5% 1,3 0,9 STELLANTIS 2 080 1 407 47,8% 18 526 11 248 64,7% 1,1 0,7 Peugeot 1 042 720 44,7% 8 727 4 516 93,2% 0,5 0,3 Citroёn 527 406 29,8% 4 897 3 257 50,4% 0,3 0,2 Opel 248 88 181,8% 2 053 581 253,4% 0,1 0,0 Fiat 133 113 17,7% 1 237 1 309 -5,5% 0,1 0,1 Chrysler - 8 - 2 36 -94,4% 0,0 0,0 Jeep 130 72 80,6% 1 610 1 549 3,9% 0,1 0,1 SUZUKI 554 878 -36,9% 9 159 7 961 15,0% 0,5 0,5 VOLVO 637 1 126 -43,4% 9 088 8 025 13,2% 0,5 0,5 JAGUAR LAND ROVER 747 903 -17,3% 6 909 7 374 -6,3% 0,4 0,5 Land Rover 686 800 -14,3% 6 388 6 411 -0,4% 0,4 0,4 Jaguar 61 103 -40,8% 521 963 -45,9% 0,0 0,1 PORSCHE 761 605 25,8% 6 262 5 711 9,6% 0,4 0,4 CHANGAN 601 642 -6,4% 5 705 7 102 -19,7% 0,3 0,4 SUBARU 245 812 -69,8% 5 650 6 240 -9,5% 0,3 0,4 GM GROUP 381 210 81,4% 3 423 1 982 72,7% 0,2 0,1 Chevrolet 250 54 363,0% 1 046 558 87,5% 0,1 0,0 Cadillac 131 156 -16,0% 2 377 1 424 66,9% 0,1 0,1 FAW 151 199 -24,1% 3 137 2 692 16,5% 0,2 0,2 HONDA 127 125 1,6% 1 324 1 508 -12,2% 0,1 0,1 GAC 116 - - 923 0 - - - ISUZU 84 73 15,1% 775 961 -19,4% 0,0 0,1 LIFAN 6 103 -94,2% 617 1 384 -55,4% 0,0 0,1 DFM 97 52 86,5% 533 942 -43,4% 0,0 0,1 IVECO 46 99 -53,5% 512 415 23,4% 0,0 0,0 BRILLIANCE 3 40 -92,5% 110 253 -56,5% 0,0 0,0 HINO 27 - - 54 - - 0,0 - ZOTYE 3 0 - 51 158 -67,7% 0,0 0,0 FOTON 1 21 -95,2% 37 135 -72,6% 0,0 0,0 HYUNDAI КОМ.АВТ. - 0 - 2 197 -99,0% 0,0 0,0 FORD 1 0 - 2 93 -97,8% 0,0 0,0

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей в 2021г с динамикой к 2020г (шт.):

№ Модель 2021г 2020г Динамика 1 Lada Vesta 113 698 107 281 6 417 2 Lada Granta 111 430 126 112 -14 682 3 Kia Rio 82 941 88 064 -5 123 4 Hyundai Creta 68 081 73 537 -5 456 5 Hyundai Solaris 61 061 49 280 11 781 6 Lada Niva 51 242 48 913 2 329 7 VW Polo 46 887 58 455 -11 568 8 Skoda Rapid PA II 41 680 26 267 15 413 9 Renault Duster 41 471 31 640 9 831 10 Lada Largus VP 39 541 37 166 2 375

Топ-10 продаваемых моделей LCV в 2021г с динамикой к 2020г (шт.):