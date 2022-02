Уолл-стрит закрылась в плюсе благодаря сильным квартальным отчетам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник, участники рынка следили за корпоративными новостями и оценивали данные о внешнеторговом балансе США.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $83 млрд с ранее объявленных $80,2 млрд в ноябре.

Главной статистикой на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, который будет опубликован в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

В последние дни на американском фондовом рынке наблюдается повышенная волатильность, отчасти вызванная опасениями повышения ставок Федрезерва. ФРС готовится начать ужесточение денежно-кредитной политики в период, когда темпы роста американской экономики замедляются, а инвесторы проводят масштабную переоценку активов.

"Весь вопрос в том, сможет ли Федрезерв все сделать правильно. Смогут ли они соблюсти тонкую грань между повышением ставок и ужесточением политики так, чтобы помочь обуздать инфляцию, но при этом не замедлить спрос и не навредить экономике", - отмечает Питер Лангас из Bessemer Trust.

Капитализация DuPont de Nemours Inc. выросла на 6,3%. Ранее химическая компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли и выручке за четвертый квартал 2021 года, а также повысила дивиденды и объявила о новой программе выкупа акций.

Котировки акций производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. подскочили на 15,5%. Компания вернулась к прибыли в прошлом квартале и увеличила выручку на 54%, сильнее ожиданий аналитиков.

Бумаги американского производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive подскочили на 25% по итогам торгов на новости об уходе главного исполнительного директора Джона Фоли на должность главы совета директоров и о сокращении штата компании на 20%.

Тем временем котировки акций Pfizer Inc. упали на 2,8%, поскольку выручка фармкомпании за минувший квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Цена бумаг Nvidia Corp. выросла на 1,5% после новости о срыве сделки по покупке британского разработчика процессоров Arm Holdings. Объявленная в сентябре 2020 года сделка объемом $40 млрд отменена из-за противодействия регуляторов.

Цена бумаг Take-Two Interactive Software опустилась на 1,7%, поскольку разработчик видеоигр в третьем квартале 2022 финансового года уменьшил чистую прибыль на 21%, а выручка от основного бизнеса оказалась хуже ожиданий рынка.

Акции Amgen подорожали на 7,8%. Американская биотехнологическая компания в четвертом квартале нарастила чистую прибыль на 20%, хотя выручка оказалась чуть хуже прогноза аналитиков.

Значение Dow Jones Industrial Average во вторник увеличилось на 1,06% и достигло 35462,78 пункта, показав лучшую динамику за неделю.

Лидерами роста в индексе, помимо Amgen, стали бумаги платежной системы American Express Co. и страховщика UnitedHealth Group Inc., подорожавшие на 3,2% и 2,1% соответственно. В число лидеров падения вошли акции нефтегазовой компании Chevron Corp. (-1,5%), производителя спортивных товаров Nike Inc. (-1,1%) и фармкомпании Merck & Co. (-0,8%).

Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,84% - до 4521,54 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,28% и составил 14194,45 пункта.