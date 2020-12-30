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Инвесткомпания сына Абрамовича выкупает доли у других мажоритариев Zoltav

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания сына Романа Абрамовича Аркадия Абрамовича ARA Capital Holdings выкупает доли у других крупных акционеров нефтекомпании бизнесмена Zoltav Resourses.

Как сообщила Zoltav, предполагается, что сначала компания бывшего акционера "Сибуглемета" Валентина Бухтоярова Bandbear Limited, которой принадлежит 33,9%, выкупит акции Zoltav у Drentru Services Limited (4,48%). После этого Bandbear продаст всю свою долю в Zoltav ARA Capital Holdings. В результате сделок, с учётом доли участия через структуру ARA Capital Limited (39,62%), ARA Capital Holdings станет владельцем 88,19% Zoltav. Остальные акционеры с долей участия менее 3% нефтекомпанией не раскрываются.

Zoltav отмечает, что для приобретения акций, принадлежащих Bandbear, ARA Capital Holdings необходимо получить разрешения от Федеральной антимонопольной службы России.

По условиям сделки, цена покупки выражена в российских рублях и составляет примерно 1,8 млрд рублей (около $24,3 млн) и состоит из трех частей. Первый платеж в размере около $3 млн уже был выплачен при заключении сделки, а остаток будет разделен на две равные части, которые должны быть оплачены не позднее 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года соответственно. Цена покупки составляет 29 пенсов за акцию.

Кроме того, отмечает Zoltav, было принято решение пролонгировать возобновляемую кредитную линию на $9 млн от ARA Capital Holdings на три месяца.

"В настоящее время у компании недостаточно денежных средств или других источников ликвидности или альтернативных источников финансирования для погашения займа, и в результате ARA Capital Holdings согласилась продлить дату окончательного погашения до 31 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Все остальные условия займа остаются без изменений.

"Продление займа было предоставлено для того, чтобы у компании и ARA Capital Holdings было достаточно времени для обсуждения имеющихся вариантов в отношении погашения займа, которые могут включать конвертацию в капитал на согласованных условиях", - пишет Zoltav.

Из предоставляемых средств $7 млн выдавались под залог акций дочерней кипрской Royal Atlantic Energy Limited, остальные $2 млн - без обеспечения.

Кредит является беспроцентным. В случае несвоевременного погашения кредита будет действовать ставка в размере 15% годовых.

Средства кредита предполагалось направить на пополнение оборотного капитала Zoltav, на поддержку оперативной деятельности компании, включая программу разработки буровых работ на участке Западный Бортовой, а также технико-экономическое обоснование и связанные инженерные и проектные работы на участке Восточный Бортовой.

Как было объявлено ранее, два действующих в настоящее время западных месторождения на Бортовом участке находятся в процессе естественного падения и требуют постоянных капиталовложений, чтобы поддерживать добычу и коммерциализировать оставшиеся запасы. После проведения технико-экономического обоснования совет директоров определил, что разработка восточных месторождений (где остаются существенные неразработанные запасы) путем их подключения к Западному ГПЗ и увеличения мощности завода будет необходима для обеспечения долгосрочной стоимости актива.

Окончательное инвестиционное решение по проекту разработки восточных месторождений будет принято при условии обеспечения выделенного проектного финансирования. "Переговоры с крупными российскими банками продолжаются, однако на сегодняшний день компания не смогла согласовать обязательные условия для такого проектного финансирования, и, как было объявлено ранее, любое предложение о проектном финансировании, вероятно, обеспечит только часть необходимой программы капитальных вложений, и, вероятно, потребует значительного вклада в акционерный капитал от компании и / или ее акционеров", - отмечает Zoltav.

Zoltav - первый нефтедобывающий актив Аркадия Абрамовича. Компания была создана в 2013 году. Zoltav владеет в России нефте- и газодобывающими активами в ХМАО и Саратовской области. В ХМАО компания разрабатывает участок "Колтогор 10" и Колтогорский участок, в который входят Колтогорское и Западно-Колтогорское месторождения. В Саратовской области компании принадлежит Бортовой участок.

Zoltav также владеет в Саратовской области Западным ГПЗ с переработкой около 7 тыс. б.н.э./сут.

Выпущенный акционерный капитал Zoltav составляет 141,955 млн 386 акций.

Zoltav Аркадий Абрамович

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