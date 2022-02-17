Молочный экспорт из РФ в 2021 году превысил миллион тонн

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2021 году экспортировала в молочном эквиваленте более 1 млн тонн молочных продуктов, что на 15% больше, чем в предыдущем году. В стоимостном выражении экспорт вырос на 29% – до $470 млн. Об этом сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

Наибольшими темпами в последние годы растут поставки молочной сыворотки: в 2020 году они увеличились в 3 раза, в 2021 году – еще в 2 раза, до 13,6 тыс. тонн. Росту способствует развитие производства сыров и сопутствующего продукта – сухой сыворотки и сывороточных продуктов, поясняется в пресс-релизе. Драйвером экспорта также стали мороженое (рост на 26%, до 33,1 тыс. тонн), сыры (на 24%, до 27 тыс. тонн), питьевое молоко и сливки (на 24%, до 46,6 тыс. тонн).

В объеме российского экспорта молочных товаров практически четверть составляют сыры (23%, или $110 млн), пятую часть – кисломолочная продукция (20%, или $96 млн), а также мороженое (18%, или $85 млн).

В прошлом году вырос и экспорт сухих молочных продуктов – сухого цельного молока и сухой молочной сыворотки. Китай при этом стал ключевым импортером российского сухого цельного молока и занял третью позицию по ввозу сыворотки. "Сухие молочные продукты – это стратегическая группа молочной продукции, биржевой товар, востребованный в странах-импортерах, с которым Россия может выходить на рынки стран дальнего зарубежья. Развитие производства сухих молочных продуктов в России позволит нарастить присутствие российских экспортеров на мировом рынке", - подчеркивается в сообщении.

По данным Союзмолоко, в топ-5 импортеров молочной продукции вошли Казахстан, Украина, Белоруссия, США и Узбекистан. Наибольший рост поставок пришелся на Казахстан, США, Украину, а также на ряд других стран, в том числе Китай. При этом США увеличили закупки по сравнению с 2020 годом практически в 3 раза – до $29,6 млн. Наибольшей популярностью там пользуется российское мороженое.

"Расширение географии экспорта – еще один тренд последних лет. Если традиционно российская молочная продукция поставлялась в основном в страны постсоветского пространства, на которые приходилось более 90% всех отгрузок, то сегодня доля стран дальнего зарубежья выросла до 14%", - уточняется в сообщении.

"Несмотря на то, что многие эксперты изначально крайне скептично отнеслись к потенциалу российских молочных продуктов на мировом рынке, компании успешно наращивают и объемы поставок, и расширяют географию экспорта – подчеркнул генеральный директор Союзмолоко Артем Белов, процитированный в пресс-релизе. - Мы рассчитываем, что снижение барьеров к получению господдержки позволит еще больше увеличить поставки молочной продукции на зарубежные рынки, в том числе за счет биржевых продуктов".

"Мы рассчитываем, что в условиях ограниченного платежеспособного спроса внутри страны компании будут активно наращивать экспортные поставки, - отметил глава союза. - Этому будет способствовать и дальнейшая консолидация в секторе. Развитие мер государственной поддержки, снятие взаимоисключающих ограничений на доступ к мерам поддержки и упрощение условий ее получения позволит в короткой перспективе сформировать условия для дальнейшего развития экспорта".