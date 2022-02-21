Рубль вечером ускорил падение к доллару и евро

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, обновив при этом месячные максимумы; рубль продолжает активно падать к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и последовавшим за этим возможным признанием независимости обеих республик со стороны России после того, как их главы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Курс доллара США составил 79,17 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,87 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 79 руб./$1 впервые с 27 января. Евро стоил 89,75 руб./EUR1, подорожав на 2,2 рубля. При этом ранее в ходе торгов евро преодолевал отметку 90 руб./EUR1 впервые с 26 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,02 рубля - до 83,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на опасении дальнейшего обострения геополитической ситуации в случае признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Решение по вопросу о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято в понедельник, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности РФ, на котором обсуждалась эта тема.

Открывая заседание, президент Путин заявил, что заранее не обсуждал с членами Совета вопрос признания ДНР и ЛНР. "То, что происходит сейчас, происходит с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной подготовки. Это считаю чрезвычайно важным", - добавил он.

"Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", - сказал глава государства на совещании Совбеза РФ после того, как выслушал мнения членов Совбеза, в том числе премьера Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии, спикеров обеих палат парламента, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Выступавшие участники заседания, фактически, единогласно высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, между тем, планирует в понедельник провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание Focus со ссылкой на кабинет министров Германии. Как пояснил пресс-секретарь канцлера, речь в том числе пойдет и о возможном саммите Путина с Байденом. Пресс-секретарь подчеркнул, что правительство ФРГ приветствовало идею проведения саммита.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту Путину и американскому лидеру Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились.

Повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля. "Он (саммит - ИФ) может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину", - добавили в Елисейском дворце.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, в свою очередь, сообщил в понедельник на брифинге Дмитрий Песков. По его словам, конкретных планов на этот счет у Кремля пока нет. В данный момент только планируются переговоры главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, курс рубля вновь под сильнейшим давлением из-за обострения внешнеполитической ситуации, доллар достиг локальных максимумов января. "Высокие рублевые ставки несколько сглаживают текущую волатильность. Дальнейшее краткосрочное движение будет полностью зависеть от развития политической ситуации. Макроэкономическая картина, по-прежнему, в пользу укрепления рубля при наступлении разрядки", - говорит Алексеев.

"В понедельник, 21 февраля, курс рубля заметно ослаб. На рынке остается слишком много эмоций, связанных с геополитическими рисками и событиями. На этом фоне рубль попадает под масштабное давление", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рост геополитических рисков привел к ухудшению отношения инвесторов к рублю, в результате чего основные мировые валюты вечером понедельника не только отыграли утренние потери, но и смогли продемонстрировать существенный рост. В результате пара "доллар-рубль" вплотную подошла к январским максимумам. Их преодоление приведет к активизации негативного сценария, в рамках которого целью роста американской валюты может выступить район 85 - 85,5 рубля. Отметим, что в текущий момент рубль существенно недооценен относительно фундаментальных факторов, а основную поддержку ему оказывает приближение пика налоговых выплат, что ведет к росту спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров", - полагает главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.

Нефть

Цены на нефть поднимаются в понедельник, рынок оценивает геополитические новости и риски перебоев поставок из России.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожали на 1,75% - до $95,18 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,53% - до $92,46 за баррель. Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка во вторник.

В ходе торгов в понедельник нефть дешевела после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира Путина, однако затем котировки вновь пошли вверх из-за тревожных новостей с украинской границы.

Инвесторы также следят за переговорами по ядерной программе Ирана и оценивают вероятность скорого возвращения иранской нефти на глобальный рынок. Если санкции с Тегерана будут сняты, страна сможет экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 февраля на 1,0052 рубля, до 76,7671 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,189 рубля, до 87,3379 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за праздничного выходного дня в США, где отмечается День президентов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 понедельника вырос на 1,6464 рубля относительно пятницы и составил 77,9735 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $7 млрд 640,029 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос относительно пятницы на 1,4899 рубля, до 87,5806 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,8045 рубля, увеличившись до 88,301 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 139,033 млн, из которых EUR423,396 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR715,637 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 9,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 10,04% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 10,67% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 10,83% годовых.