"Тольяттиазот" прекратил транзит аммиака через Украину и остановил часть мощностей

Архивное фото Фото: Пресс-служба ОАО "Тольяттиазот"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - "Тольяттиазот" приостановил транзит аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса, вывел в простой часть мощностей, сообщила компания.

"В связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода, принято решение о приостановке транзита аммиака. В связи с чем ПАО "ТОАЗ" останавливает работу 3 агрегатов и переводит в режим пониженной нагрузки 4 агрегата. Производство аммиака продолжится в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего производства карбамида и КФК, а также выполнения всех обязательств перед потребителями аммиака, отгрузка которым осуществляется ж/д транспортом", - говорится в заявлении компании.

Руководство предприятия прорабатывает альтернативные пути доставки продукции до потребителя, в том числе увеличение ж/д отгрузки и использование российских портов.

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