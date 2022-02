Фондовый рынок США вернулся к росту к концу торгов, нивелировав падение

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы развернулись к росту к концу торгов в четверг, нивелировав падение, достигавшее в ходе сессии 2,5-3%.

Фондовый рынок США открылся резким снижением на новостях из Украины. Утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине было введено военное положение, поступали сообщения об обстреле населенных пунктов и гибели военных. По данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу.

"Рынок отреагировал на вторжение России в Украину, - отмечает главный инвестиционный стратег Schwab Джефф Кляйнтоп. - Следующий вопрос, возникающий у инвесторов, - какими будут последствия санкций, пострадает ли энергетический сектор".

Вечером в четверг власти США обнародовали новые санкции в отношении Москвы, затронувшие крупные банки и госкомпании. При этом решения об отключении России от расчетной системы SWIFT принято не было.

Президент США Джо Байден, однако, заявил, что этот вопрос остается на повестке дня. Он также отметил, что Вашингтон намерен готовиться и к дальнейшим санкциям против России.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Ричард Баркин заявил в четверг, что "вторжение России в Украину заводит глобальную экономику на неизведанную территорию", и Федрезерву необходимо оценить, каким образом это может сказаться на его планах по подъему базовой процентной ставки в следующем месяце.

Повышение ставок происходит, когда базовый спрос и рынок труда являются сильными, а инфляция высокой. "Нам предстоит понять, не меняет ли ситуация вокруг Украины этот нарратив. И, я думаю, время это покажет", - сказал Баркин.

Он также отметил, что взаимодействие экономик США и России является не слишком значительным, и эскалация конфликта в Украине скорее скажется на Европе.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в четверг, что ситуация в Украине может сыграть свою роль для темпов повышения базовой процентной ставки ФРС в марте, но не для сроков ее подъема.

"Если не произойдет непредвиденного в экономике, я полагаю, что для нас будет целесообразно повысить базовую ставку в марте и продолжить повышение в последующие месяцы", - заявила Местер.

"Последствия ситуации на Украине для среднесрочных перспектив экономического роста в США также будут приниматься во внимание при определении необходимых темпов сворачивания стимулов", - добавила она.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более высокие, чем ожидалось ранее, темпы повышения ВВП США в четвертом квартале 2021 года, а также очередное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране.

Согласно пересмотренным данным министерства торговли США, американская экономика выросла на 7% в пересчете на годовые темпы, а не на 6,9%, как сообщалось ранее. Это совпало с ожиданиями аналитиков, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 17 тыс. - до 232 тыс. человек, сообщило министерство труда США. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 249 тыс., а не 248 тыс. как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали сокращения числа заявок до 235 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Акции технологических компаний, дешевевшие ранее в этом году на ожиданиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, стали лидерами роста в четверг.

Цена бумаг Apple Inc. выросла в цене на 1,7%, Amazon.com Inc. - на 4,5%, Alphabet Inc. - на 4%, Netflix Inc. - на 6,1%, Nvidia Corp. - на 6%.

Стоимость акций Moderna Inc. подскочила на 15,1% благодаря сильной отчетности фармкомпании за четвертый квартал.

Бумаги ConocoPhillips, предложившей инвесторам возможность обмена четырех выпусков облигаций на общую сумму $3 млрд на денежные средства и новые бонды, снизились в цене на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 92,07 пункта (0,28%) и составил 33223,83 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 63,2 пункта (1,5%) - до 4288,7 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 436,1 пункта (3,34%) и составил 13473,59 пункта.