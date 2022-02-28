Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

РФ планирует более масштабную амнистию капитала

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил предложения по более масштабной, чем ранее амнистии капитала, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы подготовили также предложения по проведению более масштабной амнистии капитала. Более масштабной, чем это принималось в 2015, 2018 и 2019 годах. Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом", - сказал он на встрече премьер-министр Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Кроме того, министр заверил, что Минфин и ЦБ планируют и дальше принимать меры по поддержанию финансовой стабильности. "Правительство совместно с ЦБ отслеживает ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая, укрепление капитальной базы коммерческих банков", - сказал он.

По словам министра, все бюджетные обязательства, в первую очередь, социальные обязательства, будут исполняться в первоочередном порядке, "ресурсы для этого есть". "Мы активно взаимодействуем с субъектами РФ, чтобы также обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объеме. Что касается исполнения бюджетных обязательств, мы приняли все необходимые меры, чтобы плановые решения были обеспечены финансовыми ресурсами", - сказал Силуанов.

Минфин Р

Новости
Военная операция на Украине

Аналитик из США прогнозирует для России иранский сценарий санкций

Нацбанк Чехии начал отзыв лицензии у чешской "дочки" Сбербанка

Нацбанк Чехии начал отзыв лицензии у чешской "дочки" Сбербанка

Нефть Brent подорожала до $103,08 за баррель

Нефть Brent подорожала до $103,08 за баррель
Военная операция на Украине

Путин обсудит с Набиуллиной и министрами положение в сфере экономики

Курс доллара на Мосбирже снизился до 100,2 руб.

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник

"Газпром" сообщил, что из европейских ПХГ отобран весь закачанный летом газ

Военная операция на Украине

ЕЦБ увидел риски возможного банкротства Sberbank Europe

ЕЦБ увидел риски возможного банкротства Sberbank Europe

Спрос на автомобили в России за последние дни увеличился на треть

Спрос на автомобили в России за последние дни увеличился на треть

На фоне обновления рублем исторических минимумов появились осторожные валютные продажи

На фоне обновления рублем исторических минимумов появились осторожные валютные продажи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код