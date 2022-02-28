РФ планирует более масштабную амнистию капитала

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил предложения по более масштабной, чем ранее амнистии капитала, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы подготовили также предложения по проведению более масштабной амнистии капитала. Более масштабной, чем это принималось в 2015, 2018 и 2019 годах. Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом", - сказал он на встрече премьер-министр Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Кроме того, министр заверил, что Минфин и ЦБ планируют и дальше принимать меры по поддержанию финансовой стабильности. "Правительство совместно с ЦБ отслеживает ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая, укрепление капитальной базы коммерческих банков", - сказал он.

По словам министра, все бюджетные обязательства, в первую очередь, социальные обязательства, будут исполняться в первоочередном порядке, "ресурсы для этого есть". "Мы активно взаимодействуем с субъектами РФ, чтобы также обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объеме. Что касается исполнения бюджетных обязательств, мы приняли все необходимые меры, чтобы плановые решения были обеспечены финансовыми ресурсами", - сказал Силуанов.