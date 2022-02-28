"Газпром" подписал договор на проектирование газопровода через Монголию в Китай

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" подписал договор на проектирование газопровода через Монголию в Китай, мощность которого составит 50 млрд куб. м - столько же газа Россия сейчас ежегодно поставляет в Германию.

"Газпром" сообщил, что в понедельник компания специального назначения ООО "Газопровод Союз Восток" и ООО "Газпром проектирование" подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода "Союз Восток". Документ, в частности, предусматривает привлечение монгольских компаний для инженерно-геодезических, инженерно-экологических и археологических изысканий.

Агентство "Монцамэ" сообщает, что, согласно договоренности, в апреле будут завершены работы по выдаче разрешений на выполнение работ. ООО "Газопровод Союз Восток" и ООО "Эрдэнэс Монгол" совместно проведут геодезические, инженерно-экологические и археологические изыскания, которые завершатся к 30 ноября текущего года.

Кроме того, подписан план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и ПАО "Газпром" на 2022-2024 годы.

В понедельник в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана.

"Стороны обсудили ход реализации проекта строительства в Монголии магистрального газопровода "Союз Восток". Он станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2" и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай – на самый динамично растущий в мире газовый рынок", - пишет "Газпром".

"Работа по проекту газопровода "Союз Восток" активно и успешно продвигается. Месяц назад были утверждены результаты технико-экономического обоснования, а сегодня подписан договор на проектирование. Это означает, что проект перешел в практическую стадию", - приведен в релизе комментарий Миллера.

В декабре 2019 года "Газпром" и правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании.

В январе 2022 года "Газпром" и правительство Монголии подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". ТЭО было подготовлено компанией специального назначения "Газопровод Союз Восток".